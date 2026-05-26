Lara y jefes de bancada del Parlamento conforman una comisión de diálogo

Tras una reunión entre jefes de bancada y el presidente nato de la Asamblea Legislativa, se conformó una comisión de diálogo liderada, a sugerencia de los asistentes, por el vicepresidente Edmand Lara, y convocaron a una primera reunión para este miércoles 27 de mayo a las 9:00 en el hall de la Vicepresidencia, en medio de la conflictividad que atraviesa el país.

“Se acordó la conformación de una comisión de diálogo orientada a preservar la estabilidad democrática y promover soluciones concertadas ante la coyuntura nacional”, señala parte del comunicado emitido por la Vicepresidencia tras la reunión entre jefes y subjefes de bancadas de las fuerzas políticas con presencia legislativa.

En el encuentro también se acordó convocar al presidente Rodrigo Paz Pereira, ministros de Estado y representantes de organismos e instituciones como la Organización de Naciones Unidas (ONU), Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y la Iglesia católica.

Asimismo, fueron invitados sectores movilizados con “reivindicaciones legítimas”, para consolidar un espacio amplio de concertación y búsqueda de soluciones mediante el diálogo entre los diferentes actores políticos y sociales.

La convocatoria se da en medio de bloqueos y movilizaciones que exigen la renuncia del jefe de Estado, mientras el diálogo entre los sectores en conflicto permanece empantanado, pese a los intentos de acercamiento impulsados por la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo.

El comunicado concluye señalando que existe la voluntad de mantener espacios permanentes de coordinación y entendimiento para preservar la estabilidad democrática, la paz social y el bienestar de la población boliviana.