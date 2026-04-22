Diputados aprueban ley para que niños vivan en familia

La Cámara de Diputados aprobó la tarde de este miércoles, por unanimidad y en sus estaciones en grande y en detalle, el proyecto de ley que garantiza el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en un entorno familiar, dejando en segundo plano la institucionalización en albergues.

La propuesta recibió el respaldo de todas las fuerzas políticas sin mayores observaciones, destacando su enfoque en la protección integral de la niñez.

El diputado de la alianza Libre, William Solís Valencia, explicó que la futura norma busca cambiar el enfoque actual de la política estatal para los niños bajo su tutela.

“Buscamos que ningún niño se quede sin familia; se acaba el albergue como única opción y se prioriza la familia de origen, luego la familia ampliada y, como medida excepcional, los hogares (...) nunca más niños abandonados”, sostuvo Solís.

Desde la alianza Unidad, la diputada Marina Cachambilla también respaldó la iniciativa y remarcó la necesidad de reducir el uso de centros de acogida. “Esta ley es para evitar el abandono infantil, priorizando el cuidado de los niños y la reintegración a sus familias de origen (...) No hay centros de acogida que sean seguros”, afirmó.

El proyecto, identificado con el número 150/2022-2023, fue revisado artículo por artículo antes de su aprobación final, con el objetivo de reforzar su alcance en favor de los menores.

Tras su tratamiento en Diputados, la norma fue remitida a la Cámara de Senadores, donde continuará su proceso legislativo para su eventual promulgación.