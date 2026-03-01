Tragedia aérea: El presidente Rodrigo Paz declaró tres días de duelo nacional

Publicado el 01/03/2026 a las 0h23
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, declaró tres días de duelo nacional tras el trágico accidente ocurrido la tarde del viernes en el país, que dejó víctimas fatales, personas heridas y varias familias profundamente afectadas.

A través de su cuenta @Rodrigo_PazP en X, el mandatario escribió: «Compatriotas. El día de ayer nuestro país sufrió un trágico accidente que ha dejado víctimas fatales, personas heridas y familias profundamente afectadas. Es un momento de dolor para Bolivia y corresponde actuar con respeto, responsabilidad y unidad. Por ello, he dispuesto tres días de duelo nacional en todo el territorio de la Patria. Durante este período, nuestras banderas permanecerán a media asta como señal de luto y solidaridad con quienes hoy sufren esta pérdida», dice parte de la publicación.

El jefe de Estado calificó el hecho como «un momento de dolor para Bolivia» y sostuvo que corresponde actuar «con respeto, responsabilidad y unidad». También instruyó a las autoridades competentes brindar atención integral a las familias afectadas y llevar adelante una investigación para esclarecer lo sucedido.

«Se ha instruido a las autoridades competentes brindar toda la atención necesaria a las familias afectadas y realizar una investigación transparente que permita esclarecer lo ocurrido», señaló.

En su mensaje, el Paz expresó además sus condolencias a quienes perdieron a un ser querido: «A quienes han perdido a un ser querido, les expreso mi cercanía y mis oraciones».

Concluyó que el país acompaña a las víctimas en este momento de duelo: «Hoy Bolivia guarda silencio con respeto. Y unida, acompaña a quienes más lo necesitan».

 

