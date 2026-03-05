Supermercados de Emapa aceptan pagos con billetes de la Serie B revisados por los verificadores del BCB

Los supermercados y tiendas de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) aceptan pagos con billetes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50 de la Serie B, previamente revisados por los verificadores del Banco Central de Bolivia (BCB), por lo que invitan a la población a realizar sus compras con normalidad.

"En todas las sucursales y Súper Emapa a nivel nacional, se recibirán billetes de la serie 'B', previa verificación correspondiente en el sistema habilitado por el Banco Central de Bolivia", se lee en un comunicado.

Tras el accidente aéreo ocurrido en El Alto la semana pasada, el BCB habilitó un verificador en línea y la aplicación móvil "Billetes de Bolivia" para revisar la validez de los billetes de la Serie B.

"Billetes de Bolivia" no requiere de conexión a internet y puede ser descargado de la plataforma Play Store y Apple Store de manera gratuita.

"Invitamos a la población en general a visitar nuestras sucursales y Súper Emapa, donde podrán realizar sus compras con normalidad y verificar el uso de sus billetes, reafirmando así nuestro compromiso de apoyar y colaborar con las familias bolivianas", convocó la estatal.

Apuntes

Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), que transportaba 17,1 millones de piezas de los cortes de Bs 50, Bs 20 y Bs 10, según datos del BCB, sufrió un accidente el viernes pasado en El Alto.

De acuerdo con reportes de medios locales, los billetes desparramados por el impacto del siniestro fueron levantados por algunas personas e incinerados por decisión del Directorio del BCB. Ante esta situación, el ente emisor decidió suspender de manera temporal la circulación de billetes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50 de la Serie B.

No obstante, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, informó que los billetes de esos cortes la Serie B, que fueron obtenidos de manera legal y que ya estaban circulando previamente en el país, volvían a habilitarse desde el lunes 2 de marzo.

Las causas del accidente aéreo son investigadas por las autoridades competentes.