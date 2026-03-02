Bancos buscan evitar que los billetes invalidados entren en circulación

Redacción Central
Publicado el 02/03/2026 a las 8h59
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) anunció ayer  que activará mecanismos de control para evitar que los billetes transportados en el accidente aéreo de El Alto ingresen al sistema financiero.

Los billetes de los cortes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50 de la Serie B, que formaban parte del lote transportado en la aeronave siniestrada el viernes, fueron invalidados por determinación del Banco Central de Bolivia (BCB).

“Las entidades bancarias agremiadas a Asoban activarán, a nivel nacional, todos los mecanismos de control y verificación disponibles, con el fin de evitar el ingreso de estos billetes al sistema financiero y resguardar la integridad del circuito monetario”, señala un comunicado.

Las entidades bancarias procederán a la inmediata retención, invalidación y destrucción de todo billete de la Serie B de Bs 10, desde la numeración 67250001 hasta 92250000; de Bs 20, desde 87280145 hasta 120950000; y de Bs 50, desde 77100001 hasta 109800000.

Asoban recordó que todos los billetes dispensados por las entidades bancarias en sus distintos canales son de curso legal y gozan de plena validez para ser empleados en cualquier tipo de transacción.

“Para evitar la circulación de los rangos invalidados, sin entorpecer el normal desenvolvimiento de las actividades comerciales, se recomienda a la población priorizar el uso de medios de pago electrónicos, como QR y otras modalidades digitales disponibles”, instó la asociación.

El Banco Central de Bolivia (BCB) puso en funcionamiento el “Verificador de Número de Serie”, una herramienta digital que permite a la ciudadanía comprobar si los billetes de los cortes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50 de la Serie B mantienen su validez o si pertenecen al lote inhabilitado tras el trágico accidente aéreo registrado en la ciudad de El Alto.

Según el BCB, la medida busca reforzar la seguridad monetaria y evitar que billetes sustraídos del cargamento siniestrado ingresen de forma irregular al sistema financiero. Esta disposición se adoptó como acción preventiva luego de que parte de los valores transportados quedara expuesta y algunas personas los recogieran en las inmediaciones del aeropuerto internacional.

Esta herramienta, disponible en la página web del BCB (bcb.gob.bo), permite verificar en tres pasos, si el número de serie de algún billete de estos cortes coincide con los grupos invalidados por el Ente Emisor.

El acceso es simple y se puede ingresar desde una computadora o cualquier dispositivo móvil (una Tablet o celular) en el siguiente enlace: bcb. com.bo.

