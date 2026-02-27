Los domingos y Sirat son favoritos para triunfar en los premios Goya 2026

“Los domingos”, de Alauda Ruiz de Azúa, con 13 nominaciones; “Sirât”, de Oliver Laxe, con 11 nominaciones, y “Maspalomas”, de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, con 9, acaparan las nominaciones de los 40ª edición de premios Goya, que se dearrollará mañana en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona.

Detrás han quedado “La cena”, de Manuel Gómez Pereira, con 8; y empatadas con 7 “El cautivo”, de Alejandro Amenábar, “Los Tigres”, de Alberto Rodríguez, y “Sorda”, de Eva Libertad.

Actualmente, sin lugar a dudas, los títulos que más suenan son “Los domingos” y “Sîrat”. La primera ganó la Concha de Oro de San Sebastián 2025 y la segunda está nominada a Mejor Película Internacional en los Premios Oscar.

En la categoría de Mejor Dirección, aunque algunos nombres parten con ventaja por su trayectoria y el reconocimiento acumulado en los últimos años, es cierto que no hay nada claro.

Alauda Ruiz de Azúa figura entre las favoritas. Aunque es la primera vez que compite en esta categoría, ya sabe lo que es subir al escenario de los Goya: en 2022 se alzó con el premio a Mejor Dirección Novel por Cinco lobitos, uno de los debuts más celebrados del cine español reciente.

También parte con peso propio Aitor Arregi, que afronta su cuarta nominación en esta categoría. Su trayectoria junto a José Mari Goenaga, quien se estrena como nominado aquí, ha estado marcada por el respaldo de la Academia: ambos ganaron el Goya a Mejor Guion Original por Handia, un precedente que refuerza sus opciones.

Carla Simón, por su parte, llega con un sólido prestigio internacional. Aunque es su primera nominación a los Goya en esta categoría, en 2022 conquistó el Oso de Oro en el Festival de Berlín por Alcarràs, un hito que la sitúa entre las candidatas con mayor proyección.

Óliver Laxe no es ajeno a estos premios. En 2020 ya estuvo nominado a Mejor Película y Mejor Dirección por Lo que arde, lo que consolida su perfil como uno de los autores más reconocidos del panorama actual.