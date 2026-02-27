Aurora tropieza en casa ante Always Ready que demuestra su contundencia en la cancha

Fútbol
Redacción Central
Publicado el 27/02/2026 a las 9h02
ESCUCHA LA NOTICIA

Aurora tropezó anoche ante Always Ready en el estadio Félix Capriles, perdió por 1-2, y dejó la llave casi cerrada en favor del equipo “millonario” que el domingo puede dar el paso a la final en su cancha de Villa Ingenio.

Fue un triunfo que se justifica por el hecho de que el equipo alteño supo ser contundente a la hora de definir, reguló incluso el ritmo del partido en el final, y cuando Aurora pudo empatar el partido mediante un penal, apareció el arquero venezolano Alaín Baroja para impedir el gol de José Verdún.

Always Ready tiene un equipo equilibrado en todas sus líneas, y también tiene el banco suficiente como para cambiar su forma de juego de acuerdo a su conveniencia.

Nuevamente, en el Equipo del Pueblo, algunas de las figuras desequilibrantes como Alan Terrazas y Sebastián Viviani no aparecieron, dejaron muy solo a Rodrigo Ramallo, quien se dio modos para complicar a la zaga “millonaria”.

En el primer tiempo, Aurora comenzó mejor, tanto es así que abrió la cuenta por intermedio del paraguayo Alfredo “Chito” Amarilla, quien de volea mandó el balón al fondo de las redes a los 12 minutos.

Tras el tanto, reaccionó Always Ready, apareció la jerarquía de sus jugadores, fue el turno de Fernando Saucedo, quien aprovechó una gran cesión de Fernando Nava, para con el “taco” anotar el 1-1 a los 24’.

Fueron los mejores momentos del equipo alteño, que tuvo en Fernando Nava como uno de sus referentes, éste incluso tuvo la posibilidad de aumentar la cuenta. pero su remate pegó en el travesaño.

En el segundo tiempo, Always Ready tuvo el control del partido, el ingreso de Enrique Triverio, Juan Maraude y Felipe Pasadore le dieron la fuerza suficiente como para anotar el segundo gol.

Cuando se jugaban los 63 minutos, apareció Triverio, quien habilitó a Pasadore que de cabeza marcó el 2-1 en el partido.

Always Ready tuvo el control del partido, Aurora buscaba el empate con un juego desordenado, sin fuerza, sólo con Ramallo como principal referente.

Una falta de Caicedo a Ramallo, a cinco minutos del final, hizo que el árbitro sancione penal a favor de Aurora. José Verdún se hizo cargo del remate, bastante anunciado permitió que Baroja se luzca e impida el gol del empate.

Con la frustración de los auroristas, tuvieron la última oportunidad de empatar mediante su mejor jugador, Ramallo, que en los descuentos remató alto

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
La narconómina de “El Mencho”; todo contabilizado consectuarHariame
2
Una persona muerta y otra herida es el saldo de un fallido robo en Pacata
3
Gobierno descarta que ministro Medinaceli vaya a interpelación
4
Jurados tendrán un día de asueto y estipendio de Bs 60
5
La ICAM reúnen a todos los candidatos a la Gobernación

Lo más compartido

1
Aurora tropieza en casa ante Always Ready que demuestra su contundencia en la cancha
2
ICAM: Hoy arranca el foro con candidatos a la Gobernación de Cochabamba
3
Atraco en una casa de Cochabamba termina con la vida de un joven y deja heridas a dos mujeres; el delincuente fue capturado
4
Los domingos y Sirat son favoritos para triunfar en los premios Goya 2026
5
Claudia Sheinbaum le baja los humos a Donald Trump por la captura del ‘Mencho’

Más en Fútbol

26/02/2026
Real Madrid marca diferencia con Vinicius y Juventus queda fuera
Real Madrid venció 2-1 a Benfica en el Estadio Santiago Bernabéu con un tanto de Vinícius Júnior, por la vuelta de los playoff Champions League 2025-2026 y se...
Ver más
26/02/2026
Aurora tendrá hoy un duro reto ante Always Ready, en el estadio Félix Capriles, en Cochabamba
Aurora recibirá esta noche a Always Ready, a partir de las 20:00 en el estadio Félix Capriles, en un partido en el que buscará dar el primer golpe ante uno de...
Ver más
Nacional Potosí expuso bastante garra anoche ante Botafogo, en Río de Janeiro, pero su esfuerzo no alcanzó para continuar en la Copa Libertadores.
Ver más
25/02/2026
Nacional Potosí estuvo cerca de la hazaña, no le alcanzó y terminó eliminado de la Libertadores
La convocatoria de Marcelo Martins a la Selección Nacional es inminente. El “Matador” ya se entrena en Oriente Petrolero, en el que incluso anotó su primer gol en un entrenamiento.
Ver más
25/02/2026
Martins será convocado a la Verde aunque Villegas aún tiene algunas dudas
El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, anunció ayer que la Selección Nacional jugará un partido amistoso de despedida antes del repechaje, el 15 de marzo y en el...
Ver más
24/02/2026
La Selección jugará ante Trinidad y Tobago antes del repechaje
“Wilstermann, cuestión de orgullo”, el portal dedicado a la historia del Aviador cumplió ocho años. Mauricio Méndez, expresidente de la extinta Liga y exvicepresidente de la FBF fue su creador,...
Ver más
23/02/2026
Mauricio Méndez: Repasa la historia del portal “Wilstermann, cuestión de orgullo” dedicado al Rojo
En Portada
27/02/2026 País
Cámara de Diputados devuelve nuevamente la lista de vocales al TED de La Paz por fallo constitucional
La Cámara de Diputados devolvió nuevamente este jueves a la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz la lista de postulantes a vocales del Tribunal...
vista
27/02/2026 Economía
La CAF acompañará gestión de Paz y anuncia más de $us 400 millones para obras y proyectos
El presidente ejecutivo de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados, llegó al país ayer y expresó su respaldo al gobierno...
vista
27/02/2026 Cochabamba
La ICAM reúnen a todos los candidatos a la Gobernación
 La Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) organizó ayer el Foro con Candidatos a la Gobernación de Cochabamba en el centro de...
vista
27/02/2026 País
Gobierno descarta que ministro Medinaceli vaya a interpelación
El Gobierno rechazó la convocatoria de la presidencia de la Asamblea Legislativa al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli a una interpelación sobre el...
vista
27/02/2026 País
Pese a detención preventiva, Fernández seguirá ejerciendo funciones como alcalde de Santa Cruz
El director de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Erwin Tapia, informó que el alcalde Jhonny Fernández continuará en...
vista
27/02/2026 Mundo
La UE pondrá en marcha la aplicación provisoria del acuerdo con el Mercosur
La Unión Europea ha decidido proceder a la entrada en vigor del acuerdo comercial con Mercosur. La decisión, que recibió la aprobación de los principales...
vista
Actualidad
El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, se disculpó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con los...
Ver más
27/02/2026 País
Lara pide disculpas en plena sesión por calificar de delincuentes a legisladores
El director de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Erwin Tapia, informó que...
Ver más
27/02/2026 País
Pese a detención preventiva, Fernández seguirá ejerciendo funciones como alcalde de Santa Cruz
La Cámara de Diputados devolvió nuevamente este jueves a la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz la lista de...
Ver más
27/02/2026 País
Cámara de Diputados devuelve nuevamente la lista de vocales al TED de La Paz por fallo constitucional
El presidente Rodrigo Paz Pereira dispuso cambios en la Inspectoría General de la Policía Boliviana, designando al...
Ver más
27/02/2026 Seguridad
Lionel Valenzuela asume como nuevo Inspector General de la Policía Boliviana
Deportes
Aurora tropezó anoche ante Always Ready en el estadio Félix Capriles, perdió por 1-2, y dejó la llave casi cerrada en...
Ver más
27/02/2026 Fútbol
Aurora tropieza en casa ante Always Ready que demuestra su contundencia en la cancha
Real Madrid venció 2-1 a Benfica en el Estadio Santiago Bernabéu con un tanto de Vinícius Júnior, por la vuelta de los...
Ver más
26/02/2026 Fútbol
Real Madrid marca diferencia con Vinicius y Juventus queda fuera
Aurora recibirá esta noche a Always Ready, a partir de las 20:00 en el estadio Félix Capriles, en un partido en el que...
Ver más
26/02/2026 Fútbol
Aurora tendrá hoy un duro reto ante Always Ready, en el estadio Félix Capriles, en Cochabamba
Nacional Potosí expuso bastante garra anoche ante Botafogo, en Río de Janeiro, pero su esfuerzo no alcanzó para...
Ver más
25/02/2026 Fútbol
Nacional Potosí estuvo cerca de la hazaña, no le alcanzó y terminó eliminado de la Libertadores
Tendencias
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Feliz Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos, en el Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
En el Día Internacional del Gato, lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos
Doble Click
“Los domingos”, de Alauda Ruiz de Azúa, con 13 nominaciones; “Sirât”, de Oliver Laxe, con 11 nominaciones, y “...
Ver más
27/02/2026 Cine
Los domingos y Sirat son favoritos para triunfar en los premios Goya 2026
El filme boliviano “La Virginia de los bolivianos”, del cineasta Juan Cristóbal Ríos, integra la lista de 20 candidatos...
Ver más
26/02/2026 Cultura
La Virginia de los bolivianos es prenominado para los Premios Platino
"Somos amigos tú y yo, caray", así despidieron a David Santalla, el consagrado actor boliviano que este martes fue...
Ver más
24/02/2026 Cultura
"No te olvidaremos": Multitudinario y emotivo adiós a David Santalla
El destacado actor y humorista David Santalla será sepultado hoy a las 11:45 en el Cementerio General de La Paz, en el...
Ver más
24/02/2026 Cultura
Cientos de personas rinden homenaje a David Santalla que será sepultado hoy