Aurora tropieza en casa ante Always Ready que demuestra su contundencia en la cancha

Aurora tropezó anoche ante Always Ready en el estadio Félix Capriles, perdió por 1-2, y dejó la llave casi cerrada en favor del equipo “millonario” que el domingo puede dar el paso a la final en su cancha de Villa Ingenio.

Fue un triunfo que se justifica por el hecho de que el equipo alteño supo ser contundente a la hora de definir, reguló incluso el ritmo del partido en el final, y cuando Aurora pudo empatar el partido mediante un penal, apareció el arquero venezolano Alaín Baroja para impedir el gol de José Verdún.

Always Ready tiene un equipo equilibrado en todas sus líneas, y también tiene el banco suficiente como para cambiar su forma de juego de acuerdo a su conveniencia.

Nuevamente, en el Equipo del Pueblo, algunas de las figuras desequilibrantes como Alan Terrazas y Sebastián Viviani no aparecieron, dejaron muy solo a Rodrigo Ramallo, quien se dio modos para complicar a la zaga “millonaria”.

En el primer tiempo, Aurora comenzó mejor, tanto es así que abrió la cuenta por intermedio del paraguayo Alfredo “Chito” Amarilla, quien de volea mandó el balón al fondo de las redes a los 12 minutos.

Tras el tanto, reaccionó Always Ready, apareció la jerarquía de sus jugadores, fue el turno de Fernando Saucedo, quien aprovechó una gran cesión de Fernando Nava, para con el “taco” anotar el 1-1 a los 24’.

Fueron los mejores momentos del equipo alteño, que tuvo en Fernando Nava como uno de sus referentes, éste incluso tuvo la posibilidad de aumentar la cuenta. pero su remate pegó en el travesaño.

En el segundo tiempo, Always Ready tuvo el control del partido, el ingreso de Enrique Triverio, Juan Maraude y Felipe Pasadore le dieron la fuerza suficiente como para anotar el segundo gol.

Cuando se jugaban los 63 minutos, apareció Triverio, quien habilitó a Pasadore que de cabeza marcó el 2-1 en el partido.

Always Ready tuvo el control del partido, Aurora buscaba el empate con un juego desordenado, sin fuerza, sólo con Ramallo como principal referente.

Una falta de Caicedo a Ramallo, a cinco minutos del final, hizo que el árbitro sancione penal a favor de Aurora. José Verdún se hizo cargo del remate, bastante anunciado permitió que Baroja se luzca e impida el gol del empate.

Con la frustración de los auroristas, tuvieron la última oportunidad de empatar mediante su mejor jugador, Ramallo, que en los descuentos remató alto