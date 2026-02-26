Real Madrid marca diferencia con Vinicius y Juventus queda fuera

Real Madrid venció 2-1 a Benfica en el Estadio Santiago Bernabéu con un tanto de Vinícius Júnior, por la vuelta de los playoff Champions League 2025-2026 y se clasificó a octavos de final.

El Real Madrid cerró la primera parte con una ventaja global en el partido de vuelta de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga de Campeones, tras alcanzar el descanso con un empate 1-1. Rafa Silva adelantó al conjunto portugués con un gol en los primeros minutos, aprovechó un inicio errático de los locales. Sin embargo, Aurelien Tchouaméni igualó dos minutos después tras una asistencia de Fede Valverde.

Los visitantes generaron peligro a la espalda de la defensa merengue con Pavlidis y Schjelderup, pero a partir de ese momento, el Madrid mejoró su desempeño y logró activar a Vinicius, Valverde y Güler en el frente de ataque.

Ante el resultado que permite avanzar al clu, el técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, celebró que el gol del triunfo ante el Benfica, que sentenció el pase a octavos de final de la Liga de Campeones.

En esta ocasión no fue incluido, Mbappé debido a una lesión. A pesar de esta ausencia, el Real logró un resultado favorable.

El partido

El Benfica redujo el ritmo en la segunda parte. En los dos partidos anteriores contra el Real Madrid, el cuadro portugués se había destacado por su garra y alta presión, una característica que mantuvo durante toda la primera mitad. Sin embargo, su intensidad disminuyó tras el descanso y no logró concretar ninguna de sus oportunidades ni generar mayor peligro en la portería de Courtois, a pesar de un remate al travesaño de Rafa Silva.

El conjunto blanco también generó y dispuso de varias oportunidades, disipó la inquietud provocada por la lesión de Raúl Asencio con el gol de Vinícius, que estableció el 2-1 y sentenció la eliminatoria tras una gran asistencia de Valverde.

Otros resultados

El campeón vigente de la UEFA Champions League, el PSG, volvió a caminar por la cornisa. En el Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain empató 2-2 ante el AS Monaco y selló su boleto a octavos con un marcador global de 5-4 tras superar los playoffs.

AS Mónaco abrió el marcador al minuto 45 con gol de Maghnes Akliouche, igualó el global a 3-3. PSG sufrió en la primera mitad, y, en la segunda, Marquinhos empató al minuto 60 con un cabezazo tras centro al área, devolvió la ventaja parisina en el agregado (4-3). Seis minutos después, Khvicha Kvaratskhelia anotó el 2-1, amplió el global a 5-3.

Mónaco respondió en el tiempo añadido con gol de Jordan Teze al 90+1’, fijó el 2-2 final. El global quedó 5-4 a favor de PSG, que resistió hasta el pitazo final.

Además, Juventus venció al Galatasaray por 3-2 y Atalanta al Dortmund por 4-1.

Ganó la ‘Juve’, pero el Galatasaray logró ayer la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones 12 años después de la última vez tras un ejercicio de supervivencia (3-2, 7-5 global) ante la ‘Vecchia Signora’.