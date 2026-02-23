Mauricio Méndez: Repasa la historia del portal “Wilstermann, cuestión de orgullo” dedicado al Rojo

“Wilstermann, cuestión de orgullo”, el portal dedicado a la historia del Aviador cumplió ocho años. Mauricio Méndez, expresidente de la extinta Liga y exvicepresidente de la FBF fue su creador, motivado por la rica historia del club de sus amores; a diferencia de su padre, “Patato”, hincha de Aurora, Mauricio le dio todo su amor futbolero a Wilstermann.



“Mi papá jugó en Aurora y ha sido una figura excluyente del Equipo del Pueblo, luego de una lesión se dedicó a la comunicación, fundó Goles y Marcas en Cochabamba y cuando cumplí once años debuté en este programa como puesto dos, daba alineaciones desde abajo. El primer partido que ayudé a mi papá fue cuando Wilstermann le ganó a Destroyers por 1-0 con gol de Limbert Cabrero Rivero por el torneo Integrado”, Méndez hace una reseña de sus primeros pasos y del inicio de su idilio con el Aviador.



“Y ver a figuras como Bilbao, Villalón, Limbert Cabrera, Heraldo da Costa, Milton Teodoro Joana, ver debutar a Gastón Taborga, de a poquito el alma se te vuelve una esponja, asimilé sensaciones y la sangre roja se volvió carmesí, ahí es cuando comenzaron a fluir mis mejores recuerdos y amor por esta casaca”, prosigue Méndez.



Luego de ser comunicador, fue dirigente del fútbol y finalmente, escritor de la historia de Wilstermann, como él se cataloga: “por eso nace el proyecto el 2004, hace 22 años, de escribir el primer libro de Wilstermann, luego una segunda edición, y, el tercer libro el 2019, para hace ocho años atrás comenzar con las redes sociales, para informar con certidumbre, sobre todo a la hinchada del club, porque nosotros sólo escribimos de lo que acontece y lo que sucede alrededor del Rojo”.



Méndez fue productor y conductor de “Luz, cámara, humor” en la red ATB, también relató mundiales de fútbol y basquetbol para la misma red, y, con el correr del tiempo se profesionalizó en administración de empresas, fue gerente general de la red Bolivisión, posteriormente, dejó los programas deportivos y se dedicó más a la parte administrativa. En 1998 asumió la presidencia de Wilstermann e incursionó en la dirigencia deportiva.







¿Cuéntenos cómo han sido estos ocho años de Cuestión de orgullo?



Fue algo medio raro, porque habíamos escrito los libros de Wilstermann y no teníamos un medio primero para promocionarlo, y poder llegar de manera directa a quienes podrían estar interesados. Entendimos que había demasiado material en los libros, que tranquilamente podían plasmarse en notas, comenzamos a escribir en Los Tiempos semanalmente, nos dimos cuenta de la repercusión y dijimos por qué no tener nuestro propio espacio de comunicación, nos dedicamos de lleno a esta página que tiene más de 50 mil seguidores, pero nosotros no competimos con programas periodísticos de mayor alcance.

¿También incursionaron en la radio?



Hace tres años atrás, Toto Arévalo nos dio la idea y fuimos a su radio, armamos una multimedia muy linda, transmitimos todos los días una hora, de 13 a 14, en tres canales de Comteco, en Facebook, Youtube y Radio Monumental. Esa experiencia ha concluido en diciembre, consideramos que es una falta de respeto hacer un programa al día y no tener la información y la certidumbre para llegar a una audiencia. Porque Wilstermann hoy en día la única noticia que tiene es que está en la pelea por hacer respetar sus derechos, no tiene información para llegar al hincha todos los días, decirle cómo ha entrenado, quién ha entrenado, cuáles son las contrataciones, no hay el día a día para hacer el programa.



Hemos hablado con Toto y hemos quedado que el programa va a volver por lo menos cuando Wilstermann esté en la Simón Bolívar.



A lo largo de estos ocho años, ¿qué ha sido más gratificante?



El hecho de recibir el feadback de la gente, pero fundamentalmente de otros países, es increíble levantarte en la mañana cuando has puesto la información del cumpleaños de Milton Teodoro Joana, de quién no se sabía de su vida desde que se fue del país el 79, y que te escriba alguien y te diga que aún está vivo, y te mandé una foto de él, además mande saludos y diga que siempre se acuerda de Cochabamba. O que recibas un mensaje de Australia, de Alfredo Soria, que escriba y diga que vivimos aquí, él fue un jugador del tetracampeón del 57 al 60. Los mensajes internacionales son los que más nos llenan de alegría y emoción porque nos encontramos de alguna manera en la transmisión de esta pasión a todo el mundo.

¿Cuestión de orgullo tiene una gran llegada en todo el mundo?



Hemos hecho una cronología hace un par de meses atrás, ustedes saben que hay 210 países FIFA y nosotros tenemos mensajes de cerca de 115 países desde donde nos han enviado mensajes, incluidos el África que es donde menos bolivianos van a vivir. Eso es lo más lindo que uno tiene cuando recibe esos mensajes.

¿Wilstermanistas hay por todo lado?



Cochabamba ha poblado el planeta, por ello wilstermanista siempre va a haber en todo lado…

¿El proyecto no está concluido?



Cuestión de orgullo como página sigue, todos los días sacamos notas de lo que nos interesa, tenemos una base de datos muy linda, felicitamos a los jugadores del club que han cumplido años, tenemos anécdotas, fotos inéditas, seguimos al aire. No hemos transmitido ni transmitiremos partidos porque entendemos que no corresponde, porque como somos un medio partidista pierdes objetividad, eso lo dejamos para quienes hacen periodismo deportivo, nosotros hacemos un programa de historia, de defensa a ultranza de los intereses de Wilstermann, de recordación de los hechos memorables.

El hecho de ser defensores a ultranza nos ha valido el ser denostado por quienes en este momento detentan el poder federativo; creen que somos sus enemigos y no somos sus enemigos, somos cuestionadores y tenemos todo el derecho del mundo de hacerlo, pero los llamados guerreros digitales que insultan de la manera más desmedida nos demuestran de que el fútbol no solo está dividido sino hasta huele un poco mal, creo que debe haber muchísimos cambios, y sobre todo cambios de conducta.



¿Qué opina de la actual coyuntura de Wilstermann?



Para empezar yo no tengo ninguna relación con la dirigencia de Wilstermann, la última vez que hablé con Omar Mustafá fue el año pasado para hacer el Día del Rojo, en febrero y no tengo contacto. Yo prefiero estar al margen de la dirigencia porque eso me permite ser crítico también de la actual gestión. El hecho de que sea wilstermanista y que sea partidista en la página no significa que no sea crítico y soy muy crítico de la actual dirigencia, se ha cometido y se sigue con muchos errores. Pero yo prefiero seguir en el camino de un libre pensador, soy expresidente de Wilstermann, soy hincha, soy historiador del club y los que me siguen saben que yo voy a hablar con certidumbre porque es el activo más importante que tengo en esta hora de estar con una red social. La gente te escoge por la certidumbre, no por otra cosa.



¿Cómo ve la situación del club?



Hay varios factores para la actual crisis de Wilstermann, hay que ser autocríticos. Grover Vargas tuvo una gestión extraordinaria con tres títulos nacionales en su haber, la llegada de la pandemia afectó grandemente a la economía del club “aviador” que en ese entonces tenía una plantilla demasiado onerosa y sobrevalorada, se pagaban sueldos incomprensibles. La deuda comenzó a rodar y a generar impagos que luego se volvieron incontrolables, y Grover se va con tres títulos nacionales, pero con una deuda imposible de pagar. Apareció un no sé quién de no sé donde, ilusionó a la barra, dijo que iba a poner tres millones y al final no sabemos si puso o sacó, habló del señor Gary Soria y hundió más al club. Cuando llegaron los doctores fueron hinchas de tribuna, con muy buenas intenciones, con ganas de salvar al club y se encontraron con que no sólo es con corazón, sino que se necesita mucho más, dinero, experiencia, conocimiento dirigencial. De a poco, a pesar de todos los esfuerzos que se los reconozco, también cometieron errores y llegamos a una instancia que lo que había acontecido con el expresidente Soria y algunas situaciones que hasta ahora no están claras con el tema de la relación con la FBF, acabamos enemistados con ellos; se produjo el cierre del Comet para Wilstermann y para mí de totalmente injusta y en vez de que la Federación reconozca que se han equivocado, se mantuvieron en la posición, es mi percepción, que nos llevaron a esta situación que durante el 2025 fue un calvario.



¿Se originó un gran perjuicio a Wilstermann?



Hubo muchas cosas más que algunos la niegan y que nosotros los wilstermanistas pensamos que es cierto, que hubo nomás la intención de dañar a Wilstermann, hoy pagamos esas consecuencias, las tendremos que pagar probablemente por mucho tiempo y tendremos que remar contra la corriente y contra todos, porque hoy en día es contra todos.



¿Queda seguir luchando por sus derechos?



Espero que lo que está haciendo la dirigencia con el TAS nos permita tener un halo de esperanza, lo que sucede en la Justicia Constitucional no se si es lo más acertado, no creo en que haya una conclusión feliz, creo que hay serios errores administrativos en la FBF que pueden tener consecuencias, pero no me meto en eso porque como ex dirigente del fútbol sé que no se puede recurrir de buenas a primeras a la justicia ordinaria. Por eso pienso que lo que se realiza en el TAS es lo primero que se debe acabar. Una vez que se acabe eso, recién se puede pensar en cualquier otro tipo de solución.