Paz ordena militarización de las plantas estratégicas de YPFB y el uso de aditivos

Economía
Redacción Central
Publicado el 03/03/2026 a las 8h16
El presidente Rodrigo Paz ordenó ayer que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) resguarden las plantas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Asimismo, anunció que desde este martes, la estatal petrolera comenzará la incorporación de aditivos estabilizantes a la gasolina sin incremento de precios, con la finalidad de blindar la soberanía energética y garantizar la calidad del combustible.

“Desde las seis de la mañana del lunes hemos activado el resguardo en nuestras plantas estratégicas, con el apoyo firme de nuestras Fuerzas Armadas. Estamos actuando en defensa de la Patria y de los intereses de todos los bolivianos y bolivianas”, explicó.

Indicó que el resguardo de las plantas estratégicas de YPFB, a cargo de las Fuerzas Armadas, permitirá proteger a los trabajadores de la estatal petrolera frente a mafias y actos de corrupción.

“Es para blindar nuestra soberanía energética; para garantizar la trazabilidad total en la cadena de producción y distribución de la gasolina; y para cortar de raíz cualquier intento de sabotaje técnico o administrativo”, afirmó.

Asimismo, añadió que, a partir de este martes, YPFB iniciará la incorporación de aditivos estabilizantes y antioxidantes a la gasolina, los cuales evitan su degradación, limpian inyectores, eliminan residuos y mejoran el rendimiento del motor.

“Es una mejora técnica de vanguardia. Es la primera vez que se generan estas mejoras en la Patria. Protege los motores, mejora la calidad del combustible y no implica aumento de precios”, enfatizó.

Paz señaló que el Gobierno adopta estas decisiones tras lo ocurrido con la calidad de la gasolina y aclaró que “ello no fue un simple error técnico ni impericia, sino un acto deliberado de sabotaje”.

“Fue parte de un esquema interno que esta gestión comenzó a detectar desde el primer día: un plan sistemático para desestabilizar al Gobierno; un intento desesperado de quienes, después de 20 años de saqueo, corrupción y adoctrinamiento, no toleran que haya una nueva Bolivia y una oportunidad para la Patria; una Bolivia que quiere salir de la corrupción”, lamentó.

Dijo que a propósito de la gasolina desestabilizada: “lo que fue detectado no son descuidos, sino sabotajes impulsados por estructuras organizadas que no dudan en dañar al país con tal de proteger sus negocios e impunidad”.

Aditivos

YPFB inició un proceso de modernización del sistema de combustibles del país con la incorporación, por primera vez en Bolivia, de aditivos especializados en la gasolina.

Un primer lote de 17 toneladas de aditivos, que incluyen antioxidantes y detergentes, ya llega al país y será utilizado para reforzar la calidad de la gasolina en todas las etapas de la cadena de distribución.

