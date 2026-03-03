Madres de recién nacidos denuncian cierre de terapia intermedia en el materno

Madres de niños recién nacidos atendidos en el servicio de Neonatología del Hospital Materno Infantil Germán Urquidi, centro de referencia neonatal en Cochabamba, denunciaron presuntas irregularidades en la atención médica. Entre las principales observaciones señalaron altas hospitalarias sin criterios claros, la saturación del servicio y el presunto cierre de la sala de terapia intermedia neonatal. De acuerdo con las denunciantes, estas situaciones ponen en riesgo la salud de los bebés.

Los hechos habrían ocurrido durante el último mes. Las denunciadas fueron recogidas bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Las madres coincidieron en señalar que varios recién nacidos, algunos prematuros o con bajo peso, habrían sido dados de alta sin encontrarse completamente estables, lo que en algunos casos derivó en reingresos de emergencia a otros hospitales.

Una de las madres contó que, tras recibir el alta médica, regresó a su domicilio con su bebé, quien horas después permanecía dormido y no reaccionaba. “En mi casa se durmió y ya no despertaba”, dijo. Al llevarlo de emergencia nuevamente al hospital aseguró que le indicaron que no había pediatra ni espacio para internarlo, por lo que el paciente solo recibió alimentación y fue enviado otra vez a su domicilio.

Según su queja, horas después el estado del bebé se agravó y tuvo que ser trasladado a otro centro de salud en ambulancia, donde presentó convulsiones.

Otra madre manifestó que su hijo fue dado de alta con solo 22 días de nacido y un peso de 1.435 gramos, cuando aún no lograba alimentarse adecuadamente por succión. “Estaba pesando 1.435 gramos, sabiendo que en el protocolo del hospital no se puede dar de alta a un bebé con ese peso”, afirmó.

Según su caso pese a que el recién nacido no había iniciado una succión efectiva, le indicaron que debía llevarlo a casa que el bebé “estaba perfectamente bien” y que “necesitaban el espacio”. Al momento del alta, aseguró que solo recibió indicaciones mínimas. “Solo me dieron un papelito que decía cuánta leche debía tomar; no me explicaron nada más”, contó.

Luego, en otro centro de salud, la madre señaló que le informaron que su bebé no debía estar en casa, que requería una incubadora y que presentaba un diagnóstico de anemia.

Solicitud

Según la madre, la decisión de enviarlo a su domicilio sin condiciones adecuadas implicó un riesgo grave. “Se ha expuesto la vida de mi bebé”, sostuvo.

Las madres pidieron piden una revisión urgente del servicio de Neonatología, la reapertura de la sala de terapia intermedia y garantizar especialistas. Se espera un pronunciamiento oficial de la dirección médica.