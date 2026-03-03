Madres de recién nacidos denuncian cierre de terapia intermedia en el materno

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 03/03/2026 a las 8h10
ESCUCHA LA NOTICIA

Madres de niños recién nacidos atendidos en el servicio de Neonatología del Hospital Materno Infantil Germán Urquidi, centro de referencia neonatal en Cochabamba, denunciaron presuntas irregularidades en la atención médica. Entre las principales observaciones señalaron altas hospitalarias sin criterios claros, la saturación del servicio y el presunto cierre de la sala de terapia intermedia neonatal. De acuerdo con las denunciantes, estas situaciones ponen en riesgo la salud de los bebés.

Los hechos habrían ocurrido durante el último mes. Las denunciadas fueron recogidas bajo condición de anonimato por temor a represalias. 

Las madres coincidieron en señalar que varios recién nacidos, algunos prematuros o con bajo peso, habrían sido dados de alta sin encontrarse completamente estables, lo que en algunos casos derivó en reingresos de emergencia a otros hospitales.

Una de las madres contó que, tras recibir el alta médica, regresó a su domicilio con su bebé, quien horas después permanecía dormido y no reaccionaba. “En mi casa se durmió y ya no despertaba”, dijo. Al llevarlo de emergencia nuevamente al hospital aseguró que le indicaron que no había pediatra ni espacio para internarlo, por lo que el paciente solo recibió alimentación y fue enviado otra vez a su domicilio.

Según su queja, horas después el estado del bebé se agravó y tuvo que ser trasladado a otro centro de salud en ambulancia, donde presentó convulsiones.

Otra madre manifestó que su hijo fue dado de alta con solo 22 días de nacido y un peso de 1.435 gramos, cuando aún no lograba alimentarse adecuadamente por succión. “Estaba pesando 1.435 gramos, sabiendo que en el protocolo del hospital no se puede dar de alta a un bebé con ese peso”, afirmó.

Según su caso pese a que el recién nacido no había iniciado una succión efectiva, le indicaron que debía llevarlo a casa que el bebé “estaba perfectamente bien” y que “necesitaban el espacio”. Al momento del alta, aseguró que solo recibió indicaciones mínimas. “Solo me dieron un papelito que decía cuánta leche debía tomar; no me explicaron nada más”, contó.

Luego, en otro centro de salud, la madre señaló que le informaron que su bebé no debía estar en casa, que requería una incubadora y que presentaba un diagnóstico de anemia.

Solicitud

Según la madre, la decisión de enviarlo a su domicilio sin condiciones adecuadas implicó un riesgo grave. “Se ha expuesto la vida de mi bebé”, sostuvo. 

Las madres pidieron piden una revisión urgente del servicio de Neonatología, la reapertura de la sala de terapia intermedia y garantizar especialistas. Se espera un pronunciamiento oficial de la dirección médica.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
El primer concierto de 2026 de la OFC es de amor
2
Trump afirma que la guerra durará “todo el tiempo que sea necesario”
3
Paz dice que inició fase técnica del 50/50 sobre repartición igualitaria
4
Reportan 17 feminicidios en los primeros dos meses de 2026
5
Madres de recién nacidos denuncian cierre de terapia intermedia en el materno

Lo más compartido

1
Banco Pyme Ecofuturo se posicionó como una de las entidades más representativas del sector
2
Comerciantes rechazan los billetes de Serie B y gente va al BCB a cambiarlos
3
Paz militariza YPFB contra el "sabotaje" y lanza 2 medidas por la gasolina desestabilizada
4
Construcción de la segunda línea eléctrica extra de alta tensión de Bolivia está en su etapa final
5
Fallece la mamá del creador de contenido Jhon Parker

Más en Cochabamba

03/03/2026
Comerciantes rechazan los billetes de Serie B y gente va al BCB a cambiarlos
A pesar de los instructivos del Banco Central de Bolivia (BCB) de la circulación con normalidad de los billetes de la Serie obtenidos legalmente y de verificar...
Ver más
03/03/2026
Comerciantes rechazan los billetes de Serie B y gente va al BCB a cambiarlos
A pesar de los instructivos del Banco Central de Bolivia (BCB) de la circulación con normalidad de los billetes de la Serie obtenidos legalmente y de verificar...
Ver más
Banco Pyme Ecofuturo se posicionó como una de las entidades más representativas del sector, construyendo desde sus inicios una trayectoria estrechamente ligada al progreso de miles de familias...
Ver más
02/03/2026
Banco Pyme Ecofuturo se posicionó como una de las entidades más representativas del sector
El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba anunció la aplicación inmediata de sanciones económicas contra organizaciones políticas que instalen propaganda en espacios públicos, en el marco de la...
Ver más
02/03/2026
Alcaldía de Cochabamba aplicará multas por propaganda en espacios públicos
El territorio autónomo indígena originario campesino de Raqaypampa enfrenta una situación critica a causa de la sequía que ya se manifiesta en varias de sus comunidades.
Ver más
02/03/2026
Sequía golpea a Raqaypampa: solo tres de 43 comunidades tienen agua para riego
Artistas callejeros que están en diversos espacios públicos demuestran su talento a diario en diversas áreas como la plaza 14 de Septiembre, remarcando el sacrificio que conlleva entretener al...
Ver más
01/03/2026
Los artistas callejeros impresionan con su talento y sacrificio en la plaza
En Portada
03/03/2026 País
Paz dice que inició fase técnica del 50/50 sobre repartición igualitaria
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, informó ayer  que junto a su Gabinete, en sesión que se realiza en Santa Cruz, dio inicio a la “fase técnica” del “50-50...
vista
03/03/2026 Seguridad
Reportan 17 feminicidios en los primeros dos meses de 2026
La violencia contra las mujeres vuelve a encender las alarmas en el país. Solo este fin de semana pasado se registraron tres nuevos casos de feminicidio en...
vista
03/03/2026 País
Sube cifra de muertos a 24 y activan tres investigaciones sobre accidente aéreo
La cifra de fallecidos por el accidente aéreo del 27 de febrero en El Alto se elevó a 24, según confirmó ayer el comandante regional de la Policía, Carlos...
vista
02/03/2026 País
Lara posterga, sin fecha, interpelaciones al Ministro de Hidrocarburos
Un comunicado de la Vicepresidencia sostiene que el DS 5552 “ha dejado sin personal” a esa instancia del Estado y a la “Presidencia de la Asamblea” Legislativa.
vista
03/03/2026 Cochabamba
Comerciantes rechazan los billetes de Serie B y gente va al BCB a cambiarlos
A pesar de los instructivos del Banco Central de Bolivia (BCB) de la circulación con normalidad de los billetes de la Serie obtenidos legalmente y de verificar...
vista
02/03/2026 Economía
YPFB recibe desde mañana, por WhatsApp, reclamos de afectados por gasolina mala
El sistema permitirá registrar, validar y evaluar cada caso con información oficial, antes de definir la compensación, garantizando seriedad y rigor técnico,...
vista
Actualidad
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) informó que, de 49 personas aprehendidas por los desmanes...
Ver más
03/03/2026 Seguridad
FELCC informa que 26 personas fueron enviadas la cárcel por los desmanes tras el siniestro aéreo
El presidente Rodrigo Paz ordenó ayer que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) resguarden las plantas de Yacimientos...
Ver más
03/03/2026 Economía
Paz ordena militarización de las plantas estratégicas de YPFB y el uso de aditivos
A pesar de los instructivos del Banco Central de Bolivia (BCB) de la circulación con normalidad de los billetes de la...
Ver más
03/03/2026 Cochabamba
Comerciantes rechazan los billetes de Serie B y gente va al BCB a cambiarlos
A pesar de los instructivos del Banco Central de Bolivia (BCB) de la circulación con normalidad de los billetes de la...
Ver más
03/03/2026 Cochabamba
Comerciantes rechazan los billetes de Serie B y gente va al BCB a cambiarlos
Deportes
Con el propósito de masificar el tenis de mesa en Cochabamba, la Asociación Departamental de este deporte iniciará...
Ver más
03/03/2026 Tenis
Se pretende masificar el tenis de mesa en Cochabamba
La eliminación de Aurora de la Copa de Verano causó tristeza e impotencia por la forma en que fueron eliminados del...
Ver más
03/03/2026 Fútbol
Aurora aún siente la eliminación: “Duele cuando el árbitro es el protagonista…
Irán oficializó este lunes su retiro del Mundial 2026 a poco más de tres meses del inicio del torneo. La decisión fue...
Ver más
02/03/2026 Fútbol
Irán se retira del Mundial y afecta partidos del repechaje que disputará Bolivia
Surinam, un pequeño país que está ubicado al norte de América del Sur y el Caribe, que tiene una clara influencia de...
Ver más
02/03/2026 Fútbol
Surinam, un rival complicado y al que se tiene que ver con cautela
Doble Click
La tragedia de Romeo y Julieta es el tema elegido por la Orquesta Filarmónica de Cochabamba para inaugurar su temporada...
Ver más
03/03/2026 Música
El primer concierto de 2026 de la OFC es de amor
El cortometraje animado “Tinku”, de Román Nina Nina, participará en la séptima edición del Festival Internacional de...
Ver más
03/03/2026 Cultura
Tinku va a Rusia por su quinto galardón
La diversidad cultural caracteriza a la semana cultural número 10 de la presente temporada.
Ver más
02/03/2026 Cultura
Cartelera: Una agenda cultural para todos los gustos
Jesús Florido Villafani se considera un pintor y artista aiquileño de pura cepa, además dice ser el auténtico e...
Ver más
02/03/2026 Cultura
Jesús Florido: Soy el creador de la Feria-Festival Nacional e Internacional del Charango, pese a quien le pese