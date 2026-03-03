Crece el rechazo a Viceministra de Autonomías

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció que la Gobernación no asistirá a las reuniones del Consejo Nacional de Autonomías mientras Andrea Barrientos continúe como viceministra de Autonomías.

La decisión se produce tras una nueva controversia por la aplicación del 50/50, cuyo inicio de la fase técnica fue anunciado el lunes por el presidente Rodrigo Paz desde Santa Cruz.

Camacho cuestionó que, un día después, la viceministra señalara que el proceso podría tardar incluso hasta 10 años. “Con total irresponsabilidad, contradice esta gestión”, sostuvo.

Añadió que las declaraciones “confirman” una posición “claramente centralista y contraria a la agenda cruceña”, por lo que –dijo– Barrientos “carece de la idoneidad necesaria para dirigir el Viceministerio de Autonomías”.

En ese sentido, advirtió que mientras permanezca en el cargo no participarán del Consejo.

El anuncio surge luego que la viceministra Andrea Barrientos indicó que no se deben fijar plazos acelerados y que el proceso del 50/50 puede durar “dos, tres días, cinco semanas, 10 años”, aunque afirmó que se buscará que sea “corto y efectivo”.

Ante ello, el senador Leonardo Roca criticó que la medida ahora esté condicionada y advirtió que el 50/50 no puede convertirse en una “excusa eterna”.

En la misma línea, la candidata a asambleísta María René Álvarez sostuvo que “autonomía no es sometimiento” y lamentó que Barrientos continúe en el cargo.

El conflicto no es nuevo. En febrero, el Comité pro Santa Cruz declaró persona non grata a Barrientos y exigió el cierre definitivo del Viceministerio de Autonomías, al considerar que sus declaraciones sobre el 50/50 reflejan un modelo centralista.

En su pronunciamiento, cuestionó que la entidad “no haya logrado un solo avance real en competencias o recursos” y la calificó como una “oficina de control político y gasto innecesario”.