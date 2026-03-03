Andrea Barrientos sobre el 50/50: “vamos a escuchar absolutamente a todos”

País
Redacción Central
Publicado el 03/03/2026 a las 22h25
ESCUCHA LA NOTICIA

La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, indicó que se oficializó el inicio del proceso dialógico de corresponsabilidad y construcción colectiva sobre la propuesta del 50-50.

“Vamos a escuchar absolutamente a todos los actores para construir este 50-50, que está diseñado para mejorar la vida de la gente. El 50-50 es para que el ciudadano de a pie tenga beneficios, pueda tener acceso a la salud, a la educación, pueda mejorar su calidad de vida”, sostuvo la viceministra.

La autoridad se limitó a hablar de plazos para del 50-50, pero aseguró que se trabaja de manera sólida y efectiva.

Subrayó que se buscará que el plazo sea corto y efectivo para mejorar la vida de la gente. “No es un eslogan, es algo que va a ser realidad y que va a mejorar la vida de la gente a la medida posible”.

“No estamos haciendo campaña política, estamos en un ejercicio pleno de gestión”, señaló Barrientos.

“No es una cosa que se le ha ocurrido. Es el ejercicio de una política sana, de conocer el mal que le hace centralismo al país sin excepción”, señaló.

En tanto, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Gonzalo Morales, expresó su apoyo a la propuesta del Gobierno.

“Como Cámara Nacional de Industrias apoyamos el 50/50 porque consideramos que esto va a traer desarrollo y beneficio para los distintos departamentos, municipios y alcaldías”, afirmó en declaraciones a los medios.

Al referirse a la inversión de los recursos distribuidos a los distintos departamentos y alcaldías, Morales indicó que estos deben destinarse a las áreas de mayor prioridad, como carreteras, salud y educación.

“Nuestro país necesita contar con una mejor educación y con una mayor salud para los bolivianos”, añadió.

Tus comentarios

Lo más compartido

1
El BCB lanza la aplicación "Billetes Bolivia" para comprobar la legalidad de los de la Serie B
2
El primer concierto de 2026 de la OFC es de amor
3
Scary Movie 6 confirma su estreno en 2026 con el regreso del elenco original y parodias del terror contemporáneo
4
Trump afirma que la guerra durará “todo el tiempo que sea necesario”
5
¿Existe realmente tu alma gemela, según la ciencia?

Más en País

03/03/2026
Crece el rechazo a Viceministra de Autonomías
Luis Fernando Camacho anunció que la Gobernación que dirige se aparta del Consejo Nacional de Autonomías mientras Andrea Barrientos continúe como viceministra.
Ver más
03/03/2026
YPFB informa que ya despidió a 410 funcionarios
También se detectaron designaciones irregulares, nepotismo y movimientos de personal de cargos jerárquicos a posiciones de menor responsabilidad para disimular...
Ver más
El Banco Central de Bolivia (BCB) presentó este martes la aplicación "Billetes Bolivia" para la verificación de la legalidad de los billetes de la Serie B de los cortes de 10, 20 y 50 bolivianos.
Ver más
03/03/2026
El BCB lanza la aplicación "Billetes Bolivia" para comprobar la legalidad de los de la Serie B
El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, dio a conocer la numeración exacta de los billetes de la serie B que están invalidados, tras el accidente de avión en la urbe alteña.
Ver más
03/03/2026
El BCB da a conocer la numeración de los billetes invalidados tras el accidente
La cifra de fallecidos por el accidente aéreo del 27 de febrero en El Alto se elevó a 24, según confirmó ayer el comandante regional de la Policía, Carlos Valencia.
Ver más
03/03/2026
Sube cifra de muertos a 24 y activan tres investigaciones sobre accidente aéreo
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, informó ayer  que junto a su Gabinete, en sesión que se realiza en Santa Cruz, dio inicio a la “fase técnica” del “50-50” - política referida a la repartición...
Ver más
03/03/2026
Paz dice que inició fase técnica del 50/50 sobre repartición igualitaria
En Portada
03/03/2026 País
El BCB lanza la aplicación "Billetes Bolivia" para comprobar la legalidad de los de la Serie B
El Banco Central de Bolivia (BCB) presentó este martes la aplicación "Billetes Bolivia" para la verificación de la legalidad de los billetes de la Serie B de...
vista
03/03/2026 Seguridad
El Hércules transportaba una carga con límite máximo y la empresa corría contra el tiempo para entregar billetes al BCB
Un informe técnico al que Urgente.bo tuvo acceso, detalla el análisis logístico, documental y operativo del siniestro del vuelo de transporte de material...
vista
03/03/2026 País
Crece el rechazo a Viceministra de Autonomías
Luis Fernando Camacho anunció que la Gobernación que dirige se aparta del Consejo Nacional de Autonomías mientras Andrea Barrientos continúe como viceministra.
vista
03/03/2026 Seguridad
Reportan 17 feminicidios en los primeros dos meses de 2026
La violencia contra las mujeres vuelve a encender las alarmas en el país. Solo este fin de semana pasado se registraron tres nuevos casos de feminicidio en...
vista
03/03/2026 Mundo
Acuerdo entre Mercosur y la UE: ¿y qué pasa con Bolivia?
El acuerdo entre la UE y el Mercosur podría entrar en vigor en dos meses. ¿Qué pasa con los otros miembros, Bolivia y Venezuela que también integran el bloque...
vista
03/03/2026 País
Sube cifra de muertos a 24 y activan tres investigaciones sobre accidente aéreo
La cifra de fallecidos por el accidente aéreo del 27 de febrero en El Alto se elevó a 24, según confirmó ayer el comandante regional de la Policía, Carlos...
vista
Actualidad
El acuerdo entre la UE y el Mercosur podría entrar en vigor en dos meses. ¿Qué pasa con los otros miembros, Bolivia y...
Ver más
03/03/2026 Mundo
Acuerdo entre Mercosur y la UE: ¿y qué pasa con Bolivia?
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, puso fin a las reuniones de transición con el Gobierno saliente de...
Ver más
03/03/2026 Mundo
Kast termina transición de gobierno con Boric por "falta de transparencia"
La medida beneficia, en todo el país, a más de 68.000 rentistas y derechohabientes del sistema antiguo de jubilación.
Ver más
03/03/2026 Economía
El Gobierno aumenta en 18,12% rentas de jubilados del Senasir
Luis Fernando Camacho anunció que la Gobernación que dirige se aparta del Consejo Nacional de Autonomías mientras...
Ver más
03/03/2026 País
Crece el rechazo a Viceministra de Autonomías
Deportes
Con el propósito de masificar el tenis de mesa en Cochabamba, la Asociación Departamental de este deporte iniciará...
Ver más
03/03/2026 Tenis
Se pretende masificar el tenis de mesa en Cochabamba
La eliminación de Aurora de la Copa de Verano causó tristeza e impotencia por la forma en que fueron eliminados del...
Ver más
03/03/2026 Fútbol
Aurora aún siente la eliminación: “Duele cuando el árbitro es el protagonista…
Irán oficializó este lunes su retiro del Mundial 2026 a poco más de tres meses del inicio del torneo. La decisión fue...
Ver más
02/03/2026 Fútbol
Irán se retira del Mundial y afecta partidos del repechaje que disputará Bolivia
Surinam, un pequeño país que está ubicado al norte de América del Sur y el Caribe, que tiene una clara influencia de...
Ver más
02/03/2026 Fútbol
Surinam, un rival complicado y al que se tiene que ver con cautela
Doble Click
La tragedia de Romeo y Julieta es el tema elegido por la Orquesta Filarmónica de Cochabamba para inaugurar su temporada...
Ver más
03/03/2026 Música
El primer concierto de 2026 de la OFC es de amor
El cortometraje animado “Tinku”, de Román Nina Nina, participará en la séptima edición del Festival Internacional de...
Ver más
03/03/2026 Cultura
Tinku va a Rusia por su quinto galardón
La diversidad cultural caracteriza a la semana cultural número 10 de la presente temporada.
Ver más
02/03/2026 Cultura
Cartelera: Una agenda cultural para todos los gustos
Jesús Florido Villafani se considera un pintor y artista aiquileño de pura cepa, además dice ser el auténtico e...
Ver más
02/03/2026 Cultura
Jesús Florido: Soy el creador de la Feria-Festival Nacional e Internacional del Charango, pese a quien le pese