Andrea Barrientos sobre el 50/50: “vamos a escuchar absolutamente a todos”

La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, indicó que se oficializó el inicio del proceso dialógico de corresponsabilidad y construcción colectiva sobre la propuesta del 50-50.

“Vamos a escuchar absolutamente a todos los actores para construir este 50-50, que está diseñado para mejorar la vida de la gente. El 50-50 es para que el ciudadano de a pie tenga beneficios, pueda tener acceso a la salud, a la educación, pueda mejorar su calidad de vida”, sostuvo la viceministra.

La autoridad se limitó a hablar de plazos para del 50-50, pero aseguró que se trabaja de manera sólida y efectiva.

Subrayó que se buscará que el plazo sea corto y efectivo para mejorar la vida de la gente. “No es un eslogan, es algo que va a ser realidad y que va a mejorar la vida de la gente a la medida posible”.

“No estamos haciendo campaña política, estamos en un ejercicio pleno de gestión”, señaló Barrientos.

“No es una cosa que se le ha ocurrido. Es el ejercicio de una política sana, de conocer el mal que le hace centralismo al país sin excepción”, señaló.

En tanto, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Gonzalo Morales, expresó su apoyo a la propuesta del Gobierno.

“Como Cámara Nacional de Industrias apoyamos el 50/50 porque consideramos que esto va a traer desarrollo y beneficio para los distintos departamentos, municipios y alcaldías”, afirmó en declaraciones a los medios.

Al referirse a la inversión de los recursos distribuidos a los distintos departamentos y alcaldías, Morales indicó que estos deben destinarse a las áreas de mayor prioridad, como carreteras, salud y educación.

“Nuestro país necesita contar con una mejor educación y con una mayor salud para los bolivianos”, añadió.