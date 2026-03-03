Paz dice que inició fase técnica del 50/50 sobre repartición igualitaria

País
Redacción Central
Publicado el 03/03/2026 a las 8h06
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, informó ayer  que junto a su Gabinete, en sesión que se realiza en Santa Cruz, dio inicio a la “fase técnica” del “50-50” - política referida a la repartición igualitaria de recursos entre el nivel central del Estado y las regiones-.

“Hoy iniciamos junto al gabinete la fase técnica del 50-50, una decisión histórica y estructural para ordenar el Estado, eliminar la burocracia centralista y lograr más equidad mediante mesas sectoriales transparentes”, informó el Jefe de Estado.

Paz señaló que el proceso “busca construir un paquete de leyes robusto con responsabilidad fiscal que trascienda lo electoral, distribuyendo responsabilidades con reglas claras”.

“El objetivo es que los recursos lleguen al ciudadano para la salud, educación y para potenciar sus capacidades productivas”, acotó.

En conferencia de prensa, acompañado también por el gobernador de Santa cruz y candidato a la reelección, Fernando Camacho, Paz ratificó que con el gabinete reunido en Santa Cruz “vamos a iniciar el proceso del 50-50”.

Participación

Paz explicó que para construir la propuesta del 50-50 se requiere la participación de todos los sectores: productivos, sociales, legislativos, gobiernos subnacionales y quienes resulten electos en las próximas elecciones.

“Cada región tiene sus particularidades; cada territorio, realidades distintas. Todas las propuestas serán escuchadas, siempre que estén alineadas al espíritu del 50-50, sin importar la fuerza política”, aclaró.

El mandatario destacó que la iniciativa del 50-50 se ha convertido en una bandera regional enfocada en la construcción, profundización de la autonomía y desarrollo hacia mejores días, mediante un Estado más eficiente en la prestación de servicios y la agilidad administrativa.

“El 50-50 no es una consigna, es una decisión estructural. Es una medida para lograr más equidad y eficiencia con la gente. El objetivo final administrativo es mejorar la vida de las personas y fomentar la producción”, explicó.

Mesas técnicas

En la reunión de gabinete, instalada en las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), explicó, se iniciará la primera fase técnica, se tomarán decisiones y se darán lineamientos claros a los ministros respecto a esta propuesta.

Asimismo, se instruirá la conformación de mesas técnicas sectoriales, de manera que cada ministerio trabaje con los sectores correspondientes.

