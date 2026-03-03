YPFB informa que ya despidió a 410 funcionarios

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó este martes que ya despidió a 410 funcionarios, como parte de su proceso de reestructuración y anunció que se anularán las designaciones consideradas “irregulares” y que benefician a personas cercanas al MAS.

“Este proceso busca no solo racionalizar la estructura de la empresa, sino también corregir irregularidades heredadas (...), además de procesar a todos los responsables de cualquier daño a la empresa en materia económica o técnica”, manifestó el presidente de la estatal petrolera Yussef Akly, citado en una nota de prensa publicada en la página web de esa empresa estatal.

De acuerdo con un informe de la Gerencia de Talento Humano Corporativo, la anterior administración (del Gobierno de Arce) habría designado de manera irregular a funcionarios cercanos al MAS en el Comité Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, con el presunto fin de protegerlos y generar inestabilidad interna.

La actual gerencia, en coordinación con el área legal, inició los procedimientos para anular dichas designaciones.

Asimismo, se detectaron movimientos entre cargos jerárquicos a posiciones de menor responsabilidad para (disimularse) dentro de la estructura.

Otro hallazgo importante son indicios de nepotismo, donde se habría facilitado el ingreso de familiares. Actualmente se revisa la documentación de varios funcionarios para verificar el cumplimiento de los perfiles profesionales requeridos.

La nueva administración enfatizó que la ética, la honestidad y el respeto a la función pública son principios fundamentales de su gestión, refiere la nota de prensa mencionada.