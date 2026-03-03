¿Existe realmente tu alma gemela, según la ciencia?

Existe la tentación de creer que en algún lugar existe "la persona indicada": un alma gemela, la pareja perfecta, la persona con la que estás destinado a estar.

A lo largo de la historia, los humanos siempre se han sentido atraídos por la idea de que el amor no es casualidad.

En la antigua Grecia, Platón imaginó que alguna vez fuimos seres completos con cuatro brazos, cuatro piernas y dos caras, tan radiantes que Zeus nos partió en dos; desde entonces, cada mitad ha vagado por la tierra en busca de su otra mitad perdida, un mito que otorga al alma gemela moderna su pedigrí poético y la promesa de que, en algún lugar, alguien finalmente nos hará sentir completos.

En la Edad Media, los trovadores y los cuentos artúricos reinterpretaron ese anhelo como "amor cortés", una devoción feroz, a menudo prohibida, como la de Lancelot por Ginebra, en la que un caballero demostró su valía mediante el autosacrificio por una amada que tal vez nunca declararía abiertamente.

En el Renacimiento, escritores como Shakespeare hablaban de "amantes desventurados", parejas unidas por una conexión abrumadora pero separadas por la familia, la fortuna o el destino, como si el universo mismo hubiera escrito su historia de amor y les hubiera impedido un final feliz.

Más recientemente, Hollywood y las novelas románticas nos han vendido historias de amor de cuento de hadas.

Pero ¿qué dice la ciencia más reciente sobre las almas gemelas? ¿Existe alguien especial para nosotros?

Cómo nos enamoramos de "la persona indicada"

Viren Swami, profesor de Psicología Social en la Universidad Anglia Ruskin (ARU) de Cambridge, ha rastreado nuestra comprensión contemporánea del amor romántico en Europa hasta la era medieval y las historias de Camelot, Lancelot, Ginebra y la hidalguía de los caballeros de la Mesa Redonda que se extendieron por todo el continente.

"Estas historias impulsaron inicialmente la idea de que uno debe elegir a otra persona como compañero, y que esa compañía es para toda la vida", afirma.

"Antes de eso, en gran parte de Europa se podía amar a tantas personas como se quisiera, y el amor era fluido, y a menudo no se trataba de sexo".

Con el tiempo, a medida que las personas se desarraigaron de sus comunidades agrícolas y la industrialización destruyó los vínculos familiares, las personas se "empezaron a alienar", explica.