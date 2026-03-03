Reportan 17 feminicidios en los primeros dos meses de 2026

Publicado el 03/03/2026 a las 8h08
La violencia contra las mujeres vuelve a encender las alarmas en el país. Solo este fin de semana pasado se registraron tres nuevos casos de feminicidio en Bolivia  (Potosí, Oruro y La Paz) elevando a 17 el número de víctimas en los primeros dos meses del año, según reportes oficiales.

Uno de los casos que generó mayor consternación es el de Mayra Alejandra, una mujer de 32 años que fue hallada sin vida en una zona alejada del sur de La Paz, luego de haber sido reportada como desaparecida. La víctima, madre de dos hijos de 14 y 7 años, trabajaba como manicurista y era conocida en su entorno por su carácter alegre y dedicación a su familia.

Amigas y familiares realizaron una vigilia con flores y velas para exigir justicia. El principal sospechoso, su pareja de 37 años y de nacionalidad venezolana, fue aprehendido y habría confesado el crimen.

En Oruro, un caso de feminicidio se registró en el municipio de Caracollo. Comunarios alertaron a las autoridades tras encontrar a una joven mujer sin vida en la vía pública, con un cuchillo aún incrustado en el pecho, mientras que su bebé fue hallada con vida en el lugar y trasladada a un centro médico.

El hecho es investigado como presunto feminicidio y ha provocado indignación en la población, que demanda mayor seguridad en la zona.

En Potosí

 El Ministerio Público investiga un caso que involucra la muerte de una mujer de 27 años y su hija de un año en el municipio de Arampampa. Ambas fueron encontradas sin vida después de haber salido de su domicilio, y el principal sospechoso -un familiar cercano- fue aprehendido. 

