Los cisterneros protestan en El Alto; YPFB desvincuala a 410 trabajadores

Economía
Redacción Central
Publicado el 04/03/2026 a las 8h41
ESCUCHA LA NOTICIA

El conflicto con las cisternas que permanecen varadas en las refinerías persiste.

Ayer, un grupo de conductores protestó en la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Senkata, en la ciudad de El Alto, para exigir que les permitan descargar el combustible que transportaba desde el sur del país.

El dirigente del Transporte Pesado, Pedro Quispe, denunció que los conductores tienen que enfrentar condiciones insalubres puesto que durante el tiempo de espera no tienen acceso a servicios higiénicos, por ejemplo. 

“Tenemos 300 unidades de la mala calidad de la gasolina, a nosotros no nos interesa la calidad, queremos que se descarguen las 300 unidades en Senkata y que se vayan mis compañeros porque ya están 10 días”, señaló.

El dirigente explicó que son “cisterneros” que transportaron combustibles de Argentina y Paraguay y esperaron descargar el combustible en la refinería de Palmasola.

De acuerdo con el representante, las cisternas contienen las gasolinas RON 83 y RON 80, por lo que esperan que las autoridades de YPFB se pronuncien sobre esta situación. 

A las 300 cisternas que están en Senkata se suman las 700 que permanecen en la refinería de Palmasola, en Santa Cruz desde hace 30 días . 

El Gobierno atribuyó la venta de la gasolina a un presunto “sabotaje” y decidió reforzar los controles con 1.500 militares que resguardan 16 plantas estratégicas de YPFB. Sin embargo, algunos analistas critican la medida  porque no soluciona el tema de fondo. 

Reacciones 

El candidato a la Gobernación por Primero Santa Cruz, Guido Nayar, calificó como “populismo político” el despliegue de militares en las plantas de la refinería, al considerar que se trata de una acción que no resuelve el problema y que busca generar impacto en la población para ganar simpatía, según DTV.

Nayar sostuvo que los militares no son responsables de la compra de la denominada “gasolina basura”, sino el Gobierno, al que atribuyó la decisión que habría provocado millonarias pérdidas económicas y daños en los motores de los vehículos.

Despidos 

YPFB informó que, en el marco de su proceso de reestructuración técnica, ha desvinculado a 410 funcionarios hasta la fecha. 

Muchos de estos funcionarios ya tienen iniciados procesos por haber afectado las operaciones de YPFB y, en algunos casos, los procesos ya están avanzados con medidas cautelares.

“Este proceso busca no solo racionalizar la estructura de la empresa, sino también corregir irregularidades heredadas y garantizar una gestión basada en criterios técnicos y éticos, además de procesar a los responsables de cualquier daño”, manifestó Yussef Akly Flores, presidente de YPFB.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Hallan sin vida a cinco niños y a su madre en Sacaba
2
Tras cuatro días: la guerra se extiende por Oriente Próximo
3
Vidovic renuncia por desacuerdo con Lara y éste dice que es por DS 5552
4
Inician plan de descongestión de cárceles en Cochabamba
5
Resfríos aumentan en un 38% por el Carnaval y contagios en las escuelas

Lo más compartido

1
El primer concierto de 2026 de la OFC es de amor
2
El BCB lanza la aplicación "Billetes de Bolivia" para comprobar la legalidad de los de la serie B
3
Juez da prisión preventiva a 26 personas por robo de billetes
4
Trump afirma que la guerra durará “todo el tiempo que sea necesario”
5
Scary Movie 6 confirma su estreno en 2026 con el regreso del elenco original y parodias del terror contemporáneo

Más en Economía

04/03/2026
Presidente Paz dispone incremento del 18,12% a la renta de jubilados del Senasir
El presidente Rodrigo Paz Pereira dispuso un incremento del 18,12% en las rentas de los jubilados del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) para...
Ver más
03/03/2026
El Gobierno aumenta en 18,12% rentas de jubilados del Senasir
La medida beneficia, en todo el país, a más de 68.000 rentistas y derechohabientes del sistema antiguo de jubilación.
Ver más
Reemplazarlos en su totalidad demoraría más de 18 meses. Hay 530 millones de piezas de Bs 10, 20 y 50 de esa serie, adquirirlas costó unos 11 millones de dólares al Estado.
Ver más
03/03/2026
BCB explica por qué no anuló todos los billetes de la serie B
El presidente Rodrigo Paz ordenó ayer que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) resguarden las plantas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Ver más
03/03/2026
Paz ordena militarización de las plantas estratégicas de YPFB y el uso de aditivos
El sistema permitirá registrar, validar y evaluar cada caso con información oficial, antes de definir la compensación, garantizando seriedad y rigor técnico, aclara YPFB.
Ver más
02/03/2026
YPFB recibe desde mañana, por WhatsApp, reclamos de afectados por gasolina mala
Tras el accidente de un avión militar en El Alto, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) informó que activará mecanismos de control y verificación para evitar el ingreso al sistema...
Ver más
02/03/2026
Asoban activa controles para evitar ingreso al sistema de billetes del avión siniestrado en El Alto
En Portada
04/03/2026 Economía
Presidente Paz dispone incremento del 18,12% a la renta de jubilados del Senasir
El presidente Rodrigo Paz Pereira dispuso un incremento del 18,12% en las rentas de los jubilados del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) para...
vista
04/03/2026 Seguridad
Sacaba: Madre falleció por ahorcamiento; sus cinco hijos, por envenenamiento
Tras la realización de la autopsia de ley practicada a la madre y sus cinco hijos encontrados sin vida en su vivienda en Inca Rancho en Sacaba este martes, la...
vista
04/03/2026 Seguridad
Hallan sin vida a cinco niños y a su madre en Sacaba
Existe consternación en Inca Rancho, en el municipio cochabambino de Sacaba, donde vecinos alertaron el hallazgo de cinco niños fallecidos, al igual que su...
vista
04/03/2026 Cochabamba
Inician plan de descongestión de cárceles en Cochabamba
Con el objetivo de  agilizar la tramitación de causas penales y reducir la retardación de justicia,  la Fiscalía Departamental de Cochabamba inició el Primer...
vista
03/03/2026 País
El BCB lanza la aplicación "Billetes de Bolivia" para comprobar la legalidad de los de la serie B
El Banco Central de Bolivia (BCB) presentó este martes la aplicación "Billetes Bolivia" para la verificación de la legalidad de los billetes de la Serie B de...
vista
04/03/2026 Cochabamba
Resfríos aumentan en un 38% por el Carnaval y contagios en las escuelas
Las Infecciones Respiratorias Agudas(IRAs) registraron un aumento del 38% en la última semana en el departamento de Cochabamba por la mayor interacción en las...
vista
Actualidad
Tras la realización de la autopsia de ley practicada a la madre y sus cinco hijos encontrados sin vida en su vivienda...
Ver más
04/03/2026 Seguridad
Sacaba: Madre falleció por ahorcamiento; sus cinco hijos, por envenenamiento
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es un recordatorio de las luchas que muchas mujeres enfrentan a diario...
Ver más
04/03/2026 País
A pocos días del 8M, Día de la Mujer, activistas dan respaldo a Andrea Barrientos
El presidente Rodrigo Paz Pereira dispuso un incremento del 18,12% en las rentas de los jubilados del Servicio Nacional...
Ver más
04/03/2026 Economía
Presidente Paz dispone incremento del 18,12% a la renta de jubilados del Senasir
El conflicto con las cisternas que permanecen varadas en las refinerías persiste.
Ver más
04/03/2026 Economía
Los cisterneros protestan en El Alto; YPFB desvincuala a 410 trabajadores
Deportes
Independiente fue más certero en los remates desde los doce pasos, al final ganó por 3-2 a Guabirá y celebró su pase a...
Ver más
04/03/2026 Fútbol
Independiente es más certero en penales y deja en el camino a Guabirá
Los atletas bolivianos que formaron parte del programa de Incentivo al Alto Rendimiento “Sueño bicentenario”, 100...
Ver más
04/03/2026 Multideportivo
Los becarios del “Sueño Bicentenario” esperan reunirse con las autoridades
Con el propósito de masificar el tenis de mesa en Cochabamba, la Asociación Departamental de este deporte iniciará...
Ver más
03/03/2026 Tenis
Se pretende masificar el tenis de mesa en Cochabamba
La eliminación de Aurora de la Copa de Verano causó tristeza e impotencia por la forma en que fueron eliminados del...
Ver más
03/03/2026 Fútbol
Aurora aún siente la eliminación: “Duele cuando el árbitro es el protagonista…
Doble Click
La compañia de teatro “Madrastra” retorna a los escenarios protagonizando la obra “Anne” en tres funciones, previstas...
Ver más
04/03/2026 Cultura
Compañía de teatro Madrastra refleja la historia de Anne
La tragedia de Romeo y Julieta es el tema elegido por la Orquesta Filarmónica de Cochabamba para inaugurar su temporada...
Ver más
03/03/2026 Música
El primer concierto de 2026 de la OFC es de amor
El cortometraje animado “Tinku”, de Román Nina Nina, participará en la séptima edición del Festival Internacional de...
Ver más
03/03/2026 Cultura
Tinku va a Rusia por su quinto galardón
La diversidad cultural caracteriza a la semana cultural número 10 de la presente temporada.
Ver más
02/03/2026 Cultura
Cartelera: Una agenda cultural para todos los gustos