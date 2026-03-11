BoA recupera un Boeing y amplía su flota a 13 aviones

La aerolínea Boliviana de Aviación (BoA) recuperó una aeronave con lo que su flota creció a 13 aviones, informó este miércoles el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

“Ya tenemos 13 aviones a disposición de nuestra población (…). Anoche llegó otro avión que no es alquilado, es un avión recuperado”, reveló el ministro.

Zamora indicó que, al iniciar su gestión, BoA disponía de ocho aviones, lo que le impedía prestar un buen servicio a los usuarios. Ante ello, se activó un plan de reactivación que dio resultados.

“Llegó un avión Boeing 737- 800 que hemos recuperado (…), ya está en Bolivia y por el momento ya tenemos 13 aviones a disposición de nuestra población”, afirmó Zamora.

Explicó que es una de las aeronaves que la anterior gestión de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) “dejó en tierra y generaba gastos”.

En el marco del plan de reactivación, se prioriza el mantenimiento de esas aeronaves para fortalecer a la aerolínea estatal y se potencian el hangar del aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba.

“(Se) ahorrará más de cinco millones de dólares al año por hacer nuestro propio mantenimiento y eso significa que tenemos capital humano que tiene toda la capacidad”, resaltó Zamora.