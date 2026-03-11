BoA recupera un Boeing y amplía su flota a 13 aviones

Economía
ABI
Publicado el 11/03/2026 a las 21h02
ESCUCHA LA NOTICIA

La aerolínea Boliviana de Aviación (BoA) recuperó una aeronave con lo que su flota creció a 13 aviones, informó este miércoles el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

“Ya tenemos 13 aviones a disposición de nuestra población (…). Anoche llegó otro avión que no es alquilado, es un avión recuperado”, reveló el ministro.

Zamora indicó que, al iniciar su gestión, BoA disponía de ocho aviones, lo que le impedía prestar un buen servicio a los usuarios. Ante ello, se activó un plan de reactivación que dio resultados.

“Llegó un avión Boeing 737- 800 que hemos recuperado (…), ya está en Bolivia y por el momento ya tenemos 13 aviones a disposición de nuestra población”, afirmó Zamora.

Explicó que es una de las aeronaves que la anterior gestión de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) “dejó en tierra y generaba gastos”.

En el marco del plan de reactivación, se prioriza el mantenimiento de esas aeronaves para fortalecer a la aerolínea estatal y se potencian el hangar del aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba.

“(Se) ahorrará más de cinco millones de dólares al año por hacer nuestro propio mantenimiento y eso significa que tenemos capital humano que tiene toda la capacidad”, resaltó Zamora.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar

Lo más compartido

1
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
2
José Antonio Kast asume la presidencia de Chile con un Congreso dominado por la derecha
3
EEUU destruye barcos con minas en Ormuz y Trump amenaza a Irán
4
Gobierno invita a empresarios para dar "taxi aéreo" a lugares como Cobija, Guayaramerín y Riberalta
5
Candidatos a la Gobernación debaten hoy, el TED transmitirá por sus RRSS

Más en Economía

11/03/2026
Sergio Soliz Gómez asume como presidente ejecutivo de YLB
Sergio Soliz Gómez fue posesionado como nuevo presidente ejecutivo de la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).
Ver más
11/03/2026
Defensor insta al Gobierno a resolver el conflicto de billetes serie B involucrados en siniestro
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, demandó este martes que el Estado y el Banco Central de Bolivia (BCB) brinden solución al problema de la Serie B de...
Ver más
Un primer lote de 17 toneladas de antioxidantes y detergentes llegó recientemente al país y servirá para evitar la degradación de la gasolina y contribuir al mantenimiento del sistema de combustible...
Ver más
10/03/2026
Medinacelli dice que aditivos en la gasolina son como un “purgante temporal”
Después de 28 días de someterse a labores de mantenimiento, la Planta de Amoniaco Urea (PAU) de Bulo Bulo, en Cochabamba, reinició sus operaciones el domingo y este martes proyecta alcanzar el 90%...
Ver más
10/03/2026
Planta de urea reanuda operaciones tras mantenimiento y prevé alcanzar el 90 % de su capacidad
Los productores de la provincia Ichilo, en Santa Cruz, mantienen el bloqueo este martes en la carretera nueva que une al departamento con Cochabamba, a la altura de Yapacaní, según un reporte de...
Ver más
10/03/2026
Agricultores mantienen bloqueo en Yapacaní, en puertas del diálogo con el Gobierno
 A 10 días del accidente  aéreo en El Alto que derivó en billetes de la serie B del Banco Central de Bolivia (BCB), los reclamos y protestas continúan particularmente en la ciudad de La Paz, donde el...
Ver más
10/03/2026
Más voces piden que el Banco Central dé una solución a billetes de la serie B
En Portada
11/03/2026 País
Felipe VI de España está en Bolivia
Arribó la noche de este miércoles desde Santiago de Chile, donde asistió a la posesión presidencial de José Antonio Kast. Permanecerá en La Paz hasta el fin de...
vista
11/03/2026 Mundo
FBI investiga supuesto plan de Irán para atacar California
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles (11.03.2026) que su gobierno está investigando una afirmación no verificada sobre un posible...
vista
11/03/2026 Mundo
"No queda prácticamente nada que atacar" en Irán, dice Trump
La guerra “va de maravilla. Vamos muy adelantados respecto del cronograma. Hemos causado más daño del que creíamos posible, incluso en el período inicial de...
vista
11/03/2026 País
Paz participa del cambio de mando en Chile
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ya se encuentra en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso en Chile para participar de las actividades oficiales de...
vista
11/03/2026 País
Senado aprueba retirar el busto de Evo de la Asamblea Legislativa
La Cámara de Senadores aprobó por más de dos tercios una Resolución Camaral que dispone el retiro definitivo del busto del expresidente Evo Morales de las...
vista
11/03/2026 Economía
Sergio Soliz Gómez asume como presidente ejecutivo de YLB
Sergio Soliz Gómez fue posesionado como nuevo presidente ejecutivo de la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).
vista
Actualidad
Arribó la noche de este miércoles desde Santiago de Chile, donde asistió a la posesión presidencial de José Antonio...
Ver más
11/03/2026 País
Felipe VI de España está en Bolivia
El pasaporte nacional ascendió de puesto en el Índice de Pasaportes Henley que califica los documentos para viajes...
Ver más
11/03/2026 País
Los bolivianos pueden viajar a 77 países sin necesidad de visa
La guerra “va de maravilla. Vamos muy adelantados respecto del cronograma. Hemos causado más daño del que creíamos...
Ver más
11/03/2026 Mundo
"No queda prácticamente nada que atacar" en Irán, dice Trump
Es resultado del plan de reactivación puesto en marcha por la nueva administración de la aerolínea estatal boliviana.
Ver más
11/03/2026 Economía
BoA recupera un Boeing y amplía su flota a 13 aviones
Deportes
En las últimas horas, el Ministro de Deportes, Ahman Donyamali, confirmó que la Selección de Fútbol de Irán no...
Ver más
11/03/2026 Fútbol
Ministro de Deportes confirma que Irán se retira del Mundial por falta de condiciones
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), rechazó la medida cautelar que solicitó el club Wilstermann, que buscaba...
Ver más
11/03/2026 Fútbol
Wilstermann resta importancia al rechazo de medida cautelar del TAS
La Selección Nacional inició ayer la recta final de su trabajo para el repechaje, con el primer entrenamiento en el...
Ver más
11/03/2026 Fútbol
La Selección Nacional inicia el operativo con la mitad de los convocados para el repechaje
Finalmente prevaleció la coherencia y confianza de Óscar Villegas en quienes clasificaron a Bolivia al repechaje.
Ver más
10/03/2026 Fútbol
Villegas da a conocer la lista de 28 jugadores de La Verde sin Martins
Tendencias
Hace 20 años, el programa Cajas Nido de la Paraba Barba Azul (Ara glaucogularis) impulsado por la Asociación Armonía...
Ver más
08/03/2026 Medio Ambiente
El programa Cajas de Nido de Paraba Barba Azul bate récords históricos
Doble Click
La literatura no nace ni muere en fechas exactas, pero a veces el calendario parece conspirar para dotar de sentido a...
Ver más
03/10/2026 Cultura
Entre febrero y marzo: la literatura de Bryce Echenique y Julio Cortázar
El actor boliviano Fernando Gamarra suma un nuevo logro internacional con su participación en un episodio de la...
Ver más
11/03/2026 TV
El actor boliviano Fernando Gamarra llega a la serie “La Ley y el Orden”
La primera edición del libro ¿Dónde carajos está Litovchenko? tuvo rotundo éxito, agotándose el medio millar de...
Ver más
11/03/2026 Cultura
Llega la segunda edición de ¿Dónde carajos está Litovchenko?
Alfredo Bryce Echenique, uno de los escritores peruanos más reconocidos de la literatura contemporánea en lengua...
Ver más
10/03/2026 Cultura
Muere el reconocido escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años