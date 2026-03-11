Sergio Soliz Gómez asume como presidente ejecutivo de YLB

Sergio Soliz Gómez fue posesionado como nuevo presidente ejecutivo de la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).

"YLB informa que Sergio Soliz Gómez asume funciones como Presidente Ejecutivo, aportando una trayectoria profesional de más de 25 años en los sectores de hidrocarburos, minería e industria", se lee en un comunicado de la empresa.

Según los datos de la estatal, la flamante autoridad de YLB es abogado titulado de la Universidad Católica Boliviana "San Pablo" en La Paz. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas cursada en Reino Unido.

Además, posee más de 25 años de experiencia profesional en los sectores de hidrocarburos, minería e industria. Su trayectoria integra gestión jurídica y administración estratégica, vinculada al desarrollo de sectores productivos y recursos naturales.

YLB es una empresa dependiente del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, que tiene como misión operar y desarrollar la cadena productiva de los recursos evaporíticos de Bolivia, que consiste en la investigación, prospección, exploración, explotación, beneficio o concentración, instalación, implementación, puesta en marcha, operación y administración, con calidad, seguridad, responsabilidad social y ambiental.