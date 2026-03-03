El Hércules transportaba una carga con límite máximo

Publicado el 03/03/2026 a las 14h29
Un informe técnico al que Urgente.bo tuvo acceso, detalla el análisis logístico, documental y operativo del siniestro del vuelo de transporte de material monetario en El Alto, se reveló que el Hércules FAB-81 transportaba una carga que estaba al punto máximo de límite y que la empresa encargada de entregar los billetes al Banco Central de Bolivia (BCB) estaba fuera de los plazos, por lo que estaba a presión.

Según el informe, el avión transportaba 17.100.000 piezas, de las cuales se estima que se sustrajeron aproximadamente el 30%. La importación del dinero se rige por el Contrato SANO-DLABS N° 3/2025 suscrito entre el BCB y la empresa fabricante Crane Currency Malta Limited. Entre el 2025 y el 2026, la empresa debía entregar 969.8 millones de piezas, algunas entregas se hicieron el año pasado.

La modalidad de entrega es Delivered Duty Paid (entregado con derechos pagados; puesto en bóvedas del BCB), esto "obliga al proveedor a asumir toda la logística, fletes, desaduanización y seguros hasta la entrega final".

El informe revela que el contrato original sufrió dos modificaciones formales: el primero es la adenda 1 que ajustó los plazos y el cronograma de las entregas 3 y 4.

Día de entrega

El informe detalla que el cargamento que arribó a Bolivia correspondía a la "Entrega 4 del Lote II", cuya fecha límite impostergable era el 6 de marzo de 2026.

Para esa fecha, la fábrica debía entregar, exactamente 78.470.000 billetes, desglosados en 30 millones de piezas de Bs 50, 30 millones de Bs 20 y 18,47 millones de Bs 10 7.

No obstante, el BCB tiene hasta 25 días calendario para verificar minuciosamente los billetes antes de firmar la recepción y existen multas del 0,005% por cada día de retraso, lo que explica que la empresa estaba a destiempo para la entrega.

"La inminencia del 6 de marzo generó una presión logística extrema para subir la carga a La Paz el mismo día de su llegada", se menciona en el informe.

Además, se conoce que el transporte intercontinental fue subcontratado por el proveedor y operado por National Airlines en un vuelo de carga (NCR800) consignado como operado para Boliviana de Aviación (BoA).

Un aspecto a destacar es que la aeronave utilizada fue un carguero pesado Boeing 747-409F (matrícula N569CA), un avión que no podría aterrizar en El Alto por sus características.

"Debido a su enorme peso y las leyes aerodinámicas, era físicamente imposible que este avión de fuselaje ancho aterrizara con esa carga en la altura de El Alto (a más de 4.000 msnm)", señala el informe.

En ese sentido, el avión se vio obligado a realizar una parada logística en Santa Cruz. El vuelo llegó al Aeropuerto Viru Viru el 27 de febrero de 2026 a las 01:19 AM 9.

En ese trajín, la Recepción de Mercancías (PRM) declaró el ingreso de 176 pallets (plataformas rígidas de madera, plástico o metal utilizadas para el transporte, almacenamiento y manipulación eficiente de mercancías), con un peso físico de 88.298 kilos (88,3 toneladas)

Las 88,3 toneladas físicas coinciden de manera exacta con el peso del papel algodón y el complejo embalaje de los 78,4 millones de billetes.

El informe detalla que, al no poder operar el Boeing 747-409F en La Paz, la carga de 88,3 toneladas tuvo que ser fraccionada en Viru Viru.

En ese sentido, la cadena logística subcontrató a Transportes Aéreos Bolivianos (TAB) utilizando un avión militar táctico Hércules C-130H (Matrícula FAB-81).

Una sola tripulación para seis tramos

De acuerdo al informe, el documento oficial de programación asignó a una sola tripulación para realizar 6 tramos (3 viajes de ida y vuelta) continuos entre Viru Viru y El Alto el mismo 27 de febrero, con un total programado de 9 horas y 20 minutos de vuelo.

La nave estaba al mando del Mayor Rojas (1.780 horas de vuelo) y el Capitán Ramírez. "Las autoridades aeronáuticas confirmaron que el accidente se produjo durante el aterrizaje y que se encuentran investigando factores meteorológicos adversos en la pista en ese preciso momento", se detalla.

Los 17,1 millones de billetes en el avión accidentado representan el 21,79% del total de 78,4 millones de billetes que llegaron en el Boeing a Santa Cruz, se deduce que el Hércules transportaba 19,2 toneladas métricas de carga, un límite máximo estructural.

"En la aviación internacional, 19,2 toneladas representan el límite máximo estructural de carga útil para un C-130H a nivel del mar. Operar con ese peso extremo en un aeropuerto de gran altitud como El Alto elimina los márgenes aerodinámicos de sustentación y frenado, apuntando directamente al sobrepeso operacional para la altitud de densidad como la causa técnica principal del siniestro", agrega el informe.

