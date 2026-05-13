Fiscalía afirma que falta de garantías impide ejecutar orden de aprehensión contra Evo

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, afirmó que la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales aún no fue ejecutada debido a que la Policía reportó ausencia de garantías de seguridad para intervenir en la región del Chapare.







La autoridad realizó estas declaraciones durante una entrevista con CNN, donde explicó que el Ministerio Público expresó su disposición para acompañar operativos y allanamientos vinculados al proceso que involucra al exmandatario.







Mariaca indicó además que la Fiscalía solicitó informes a la comisión de fiscales de Tarija para conocer las razones por las que la orden judicial todavía no fue cumplida. Según explicó, los reportes señalan que tanto efectivos policiales como representantes del Ministerio Público consideran que no existen condiciones adecuadas para llevar adelante la aprehensión en esa región del país.







El Fiscal General también reveló que el Tribunal de Sentencia de Tarija instruyó a la Policía presentar reportes periódicos sobre las gestiones realizadas para ejecutar el mandamiento emitido contra Morales.







El expresidente fue declarado en rebeldía luego de no asistir a una audiencia judicial dentro del proceso por presunta trata de personas, caso que también involucra a Idelsa Pozo, madre de la joven identificada como víctima en la investigación.







Entretanto, la defensa de Morales cuestionó la legalidad de las actuaciones judiciales. El abogado y exministro Wilfredo Chávez aseguró que la notificación no se realizó de manera correcta y sostuvo que cualquier acción derivada del proceso podría ser anulada.







Además, Wilfredo Chávez acusó al tribunal de actuar con fines políticos y afirmó que el caso busca desviar la atención de la crisis que atraviesa el país.