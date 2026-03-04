Inician plan de descongestión de cárceles en Cochabamba

Con el objetivo de  agilizar la tramitación de causas penales y reducir la retardación de justicia,  la Fiscalía Departamental de Cochabamba inició el Primer Plan de Descongestionamiento para Detenidos Preventivos 2026.

“Damos inicio a un paso importante para el sistema de justicia en nuestro departamento con una acción concreta que refleja nuestro compromiso con una justicia ágil y eficiente”, afirmó ayer el fiscal de Cochabamba, Osvaldo Tejerina.

Explicó que el plan contempla un trabajo articulado entre el Ministerio Público, el Órgano Judicial, la Defensa Pública, Régimen Penitenciario y la Policía Boliviana en beneficio de las personas privadas de libertad sin una sentencia de los siete recintos penitenciarios del departamento .

A julio de 2025, el 55,9% de las personas privadas de libertad en el país se encontraban bajo detención preventiva, “lo que refleja una preocupante distorsión en el uso de esta figura legal y evidencia fallas estructurales en el sistema de justicia penal”, según el informe Alerta Temprana sobre la Situación de Cárceles en Bolivia, de la Defensoría del Pueblo y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

El trabajo que se realizará para aplicar este plan consiste en la revisión y priorización de casos, el impulso de salidas procesales cuando correspondan conforme a normativa vigente.

Según la  Defensoría, la sobrepoblación, el hacinamiento y el uso excesivo de la detención preventiva son problemas estructurales del sistema penitenciario que comprometen gravemente los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Bolivia.

