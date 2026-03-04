Resfríos aumentan en un 38% por el Carnaval y contagios en las escuelas

Las Infecciones Respiratorias Agudas(IRAs) registraron un aumento del 38% en la última semana en el departamento de Cochabamba por la mayor interacción en las escuelas y las actividades sociales de Carnaval, según el informe del Sedes.

De acuerdo con el informe del jefe de la Unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba, Rubén Castillo, durante este periodo se notificaron 14.822 casos de infecciones respiratorias agudas (IRAs), cifra que representa un incremento del 38% en relación con la semana anterior, con 4.104 casos adicionales.

“Si bien las clases iniciaron hace varias semanas, la dinámica escolar continúa influyendo en la transmisión de estas patologías, situación que se vio reforzada por las actividades propias del carnaval”, explicó Castillo.

El informe epidemiológico también reporta un aumento del 20% en los casos de neumonía y cuadros respiratorios complicados, con 348 notificaciones. Del total de casos, el 22% corresponde a menores de cinco años, grupo considerado de alto riesgo.

Más datos

En relación con el Covid-19, se confirmaron cuatro nuevos casos, todos en personas mayores de 50 años. Tres en el al Cercado y uno en Quillacollo.

Las enfermedades diarreicas agudas presentaron 2.890 casos notificados, lo que equivale a un incremento del 31% en comparación con la semana anterior. Este aumento es atribuido principalmente a las altas temperaturas y a la contaminación de alimentos.

En cuanto a la rabia no se reportaron nuevos casos en humanos y se mantiene el único caso previamente notificado, en enero en una niña. Sin embargo, se registraron 321 mordeduras. Del total, el 16% corresponde a personas mayores de 60 años y el 7% a menores de 5 años.

El Sedes anunció la planificación de rastrillajes y campañas de vacunación antirrábica canina priorizando municipios de riesgo como Quillacollo, particularmente la zona de Cotapachi.

Respecto al dengue, el departamento mantiene un solo caso importado. Aunque se notificaron 156 casos sospechosos.

Chikunguña

Respecto a la chikunguña se registraron 20 nuevos casos durante la última semana alcanzando un total de 263 casos autóctonos en el departamento. El 71% se concentra en el Chapare. Durante las intervenciones se eliminaron y trataron más de 4.482 criaderos del mosquito Aedes aegypti, que transmite la enfermedad.

Además, el Sedes investiga un posible fallecimiento fetal asociado a esta enfermedad en una mujer embarazada de alto riesgo.

Se mantienen dos casos confirmados de sarampión y 15 sospechosos. En cuanto, a tosferina, no se registraron cambios y continúan cuatro casos confirmados.