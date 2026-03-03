FELCC informa que 26 personas fueron enviadas la cárcel por los desmanes tras el siniestro aéreo

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) informó que, de 49 personas aprehendidas por los desmanes relacionados con el accidente aéreo de El Alto, 26 recibieron detención preventiva y fueron enviadas a diferentes cárceles.

Entre los aprehendidos se encuentran personas que participaron en hechos violentos, sustracción de billetes y el conflicto, después del siniestro.

De acuerdo con el reporte, 17 personas fueron enviadas al penal de Patacamaya, tres al centro de rehabilitación Qalauma y seis mujeres a la cárcel de Obrajes.

Del resto, 18 personas recibieron detención domiciliaria, uno logró la libertad irrestricta, mientras que cuatro fueron derivados a la División Menores, debido a su edad.

El jefe nacional de la FELCC, coronel Marcelo Sánchez, indicó que de los 49 aprehendidos, 33 son varones y 12 mujeres, mientras que cuatro son menores de edad.