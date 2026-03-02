Tras accidente aéreo, 49 aprehendidos por robo agravado, lesiones y daños a bienes del Estado

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz informó este lunes que 49 personas fueron aprehendidas tras el accidente del avión Hércules ocurrido el viernes 27 de febrero en la ciudad de El Alto.

"Hay 49 aprehendidos, cuyas audiencias se encuentran en proceso y programadas para el resto del día. En cuanto tengamos datos oficiales al respecto, los comunicaremos de inmediato", señaló el director departamental de la FELCC, Henry Pinto, en contacto con medios de comunicación.

Los detenidos son acusados de robo agravado, lesiones y deterioro o destrucción de bienes del Estado.

Según la FELCC, todos fueron aprehendidos poco después del accidente, que provocó incidentes violentos en los alrededores del lugar, donde algunas personas intentaron sustraer el dinero que transportaba el avión o agredieron a los funcionarios encargados del resguardo del área.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan y no descartaron que puedan registrarse más aprehensiones relacionadas con estos hechos.