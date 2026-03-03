Aurora aún siente la eliminación: “Duele cuando el árbitro es el protagonista…

La eliminación de Aurora de la Copa de Verano causó tristeza e impotencia por la forma en que fueron eliminados del torneo amistoso el domingo, cuando perdieron ante Always Ready en El Alto (1-3).

El Equipo del Pueblo le hizo un buen partido al actual campeón del fútbol boliviano, incluso ganaba por 1-0 gracias a un gol del uruguayo Pablo López, a los 33’. La diferencia fue mantenida, incluso se pudo aumentar el marcador si es que anotaba Sebastián Viviani, mientras el “millonario” no encontraba la explicación a lo que sucedía en el campo de juego.

La jugada clave o una decisión del árbitro Gabriel Mendoza, de expulsar a Rodrigo Ramallo por doble amarilla a los 66’, dio la vuelta al partido, aunque no inmediatamente. A diez minutos del final llegaron los goles de Passadore (2) y Godoy.

Por eso, ayer el central Luis René Barbosa, posteó su dolor en sus redes sociales: “Torneo de Verano…duele desclasificarse de esa manera cuando el árbitro es el protagonista del partido, faltas no cobradas, offside no cobrado, tarjetas rojas, no pedimos ayuda sólo que tengan un partido aceptable con errores y aciertos como todos cometemos, y nos deje competir como siempre lo hicimos, ganando o perdiendo”, escribió el Vikingo.

“Somos un equipo que fuimos de menos a más, demostramos nuestro fútbol, ahora debemos seguir creciendo con nuestro errores y decisiones dentro del campo para mejorar al inicio del torneo”, remarcó a tiempo de agradecer a la hinchada aurorista por el apoyo.

Por su parte, el expresidente de Aurora, lanzó en sus redes sociales un reclamo a la televisación de los partidos. “No hay cómo defender el arbitraje, los que transmiten no muestran lo que no les conviene, así no avanzaremos jamás…”, señaló en torno a las imágenes que no se difundieron de las jugadas polémicas del partido jugado en El Alto.

Un refuerzo

Ayer se confirmó que un jugador colombiano llegará para reforzar la ofensiva.

El atacante Fabián Castillo, quien tiene 33 años, es nuevo jugador Aurora. Su llegada como jugador libre se confirmó tras su paso por Deportivo Cali, el año pasado. Los buenos antecedentes con los que viene precedido Castillo, permiten una esperanza a la dirigencia porque pueda aportar con su juego a la ofensiva del club.

Por otro lado, ayer, el presidente de Aurora, Mirko Cornejo, comentó al programa On Sports que hay la posibilidad de que Jair Reinoso vuelva a jugar en el club.