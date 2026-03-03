Aurora aún siente la eliminación: “Duele cuando el árbitro es el protagonista…

Fútbol
Redacción Central
Publicado el 03/03/2026 a las 8h18
ESCUCHA LA NOTICIA

La eliminación de Aurora de la Copa de Verano causó tristeza e impotencia por la forma en que fueron eliminados del torneo amistoso el domingo, cuando perdieron ante Always Ready en El Alto (1-3).

El Equipo del Pueblo le hizo un buen partido al actual campeón del fútbol boliviano, incluso ganaba por 1-0 gracias a un gol del uruguayo Pablo López, a los 33’. La diferencia fue mantenida, incluso se pudo aumentar el marcador si es que anotaba Sebastián Viviani, mientras el “millonario” no encontraba la explicación a lo que sucedía en el campo de juego.

La jugada clave o una decisión del árbitro Gabriel Mendoza, de expulsar a Rodrigo Ramallo por doble amarilla a los 66’, dio la vuelta al partido, aunque no inmediatamente. A diez minutos del final llegaron los goles de Passadore (2) y Godoy. 

Por eso, ayer el central Luis René Barbosa, posteó su dolor en sus redes sociales: “Torneo de Verano…duele desclasificarse de esa manera cuando el árbitro es el protagonista del partido, faltas no cobradas, offside no cobrado, tarjetas rojas, no pedimos ayuda sólo que tengan un partido aceptable con errores y aciertos como todos cometemos, y nos deje competir como siempre lo hicimos, ganando o perdiendo”, escribió el Vikingo.

“Somos un equipo que fuimos de menos a más, demostramos nuestro fútbol, ahora debemos seguir creciendo con nuestro errores y decisiones dentro del campo para mejorar al inicio del torneo”, remarcó a tiempo de agradecer a la hinchada aurorista por el apoyo.

Por su parte, el expresidente de Aurora, lanzó en sus redes sociales un reclamo a la televisación de los partidos. “No hay cómo defender el arbitraje, los que transmiten no muestran lo que no les conviene, así no avanzaremos jamás…”, señaló en torno a las imágenes que no se difundieron de las jugadas polémicas del partido jugado en El Alto.

Un refuerzo

Ayer se confirmó que un jugador colombiano llegará para reforzar la ofensiva.

El atacante Fabián Castillo, quien tiene 33 años, es nuevo jugador Aurora. Su llegada como jugador libre se confirmó tras su paso por Deportivo Cali, el año pasado. Los buenos antecedentes con los que viene precedido Castillo, permiten una esperanza a la dirigencia porque pueda aportar con su juego a la ofensiva del club.

Por otro lado, ayer, el presidente de Aurora, Mirko Cornejo, comentó al programa On Sports que hay la posibilidad de que Jair Reinoso vuelva a jugar en el club.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
El primer concierto de 2026 de la OFC es de amor
2
Trump afirma que la guerra durará “todo el tiempo que sea necesario”
3
Paz dice que inició fase técnica del 50/50 sobre repartición igualitaria
4
Reportan 17 feminicidios en los primeros dos meses de 2026
5
Madres de recién nacidos denuncian cierre de terapia intermedia en el materno

Lo más compartido

1
Banco Pyme Ecofuturo se posicionó como una de las entidades más representativas del sector
2
Comerciantes rechazan los billetes de Serie B y gente va al BCB a cambiarlos
3
Paz militariza YPFB contra el "sabotaje" y lanza 2 medidas por la gasolina desestabilizada
4
Construcción de la segunda línea eléctrica extra de alta tensión de Bolivia está en su etapa final
5
Fallece la mamá del creador de contenido Jhon Parker

Más en Fútbol

02/03/2026
Irán se retira del Mundial y afecta partidos del repechaje que disputará Bolivia
Irán oficializó este lunes su retiro del Mundial 2026 a poco más de tres meses del inicio del torneo. La decisión fue comunicada por la federación local y ya...
Ver más
02/03/2026
Surinam, un rival complicado y al que se tiene que ver con cautela
Surinam, un pequeño país que está ubicado al norte de América del Sur y el Caribe, que tiene una clara influencia de Países Bajos y en el fútbol cuenta con...
Ver más
Con dos expulsados, poco fútbol y errores defensivos, el plantel de The Strongest no pudo ante Nacional Potosí, plantel que le ganó por 2 a 0, ayer en el estadio Víctor Agustín Ugarte, en el partido...
Ver más
02/03/2026
Nacional Potosí golpea al Tigre en partido de ida de Repechaje de Verano
Sin complicaciones, el plantel de Bolívar se clasificó a la final de la Copa de Verano que controla la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). El club paceño ayer le ganó a Blooming por 3 a 1 en el...
Ver más
01/03/2026
El club Bolívar se instala en la final de la Copa de Verano tras vencer a Blooming
Aurora tropezó anoche ante Always Ready en el estadio Félix Capriles, perdió por 1-2, y dejó la llave casi cerrada en favor del equipo “millonario” que el domingo puede dar el paso a la final en su...
Ver más
27/02/2026
Aurora tropieza en casa ante Always Ready que demuestra su contundencia en la cancha
Real Madrid venció 2-1 a Benfica en el Estadio Santiago Bernabéu con un tanto de Vinícius Júnior, por la vuelta de los playoff Champions League 2025-2026 y se clasificó a octavos de final.
Ver más
26/02/2026
Real Madrid marca diferencia con Vinicius y Juventus queda fuera
En Portada
03/03/2026 País
Paz dice que inició fase técnica del 50/50 sobre repartición igualitaria
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, informó ayer  que junto a su Gabinete, en sesión que se realiza en Santa Cruz, dio inicio a la “fase técnica” del “50-50...
vista
03/03/2026 Seguridad
Reportan 17 feminicidios en los primeros dos meses de 2026
La violencia contra las mujeres vuelve a encender las alarmas en el país. Solo este fin de semana pasado se registraron tres nuevos casos de feminicidio en...
vista
03/03/2026 País
Sube cifra de muertos a 24 y activan tres investigaciones sobre accidente aéreo
La cifra de fallecidos por el accidente aéreo del 27 de febrero en El Alto se elevó a 24, según confirmó ayer el comandante regional de la Policía, Carlos...
vista
02/03/2026 País
Lara posterga, sin fecha, interpelaciones al Ministro de Hidrocarburos
Un comunicado de la Vicepresidencia sostiene que el DS 5552 “ha dejado sin personal” a esa instancia del Estado y a la “Presidencia de la Asamblea” Legislativa.
vista
03/03/2026 Cochabamba
Comerciantes rechazan los billetes de Serie B y gente va al BCB a cambiarlos
A pesar de los instructivos del Banco Central de Bolivia (BCB) de la circulación con normalidad de los billetes de la Serie obtenidos legalmente y de verificar...
vista
02/03/2026 Economía
YPFB recibe desde mañana, por WhatsApp, reclamos de afectados por gasolina mala
El sistema permitirá registrar, validar y evaluar cada caso con información oficial, antes de definir la compensación, garantizando seriedad y rigor técnico,...
vista
Actualidad
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) informó que, de 49 personas aprehendidas por los desmanes...
Ver más
03/03/2026 Seguridad
FELCC informa que 26 personas fueron enviadas la cárcel por los desmanes tras el siniestro aéreo
El presidente Rodrigo Paz ordenó ayer que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) resguarden las plantas de Yacimientos...
Ver más
03/03/2026 Economía
Paz ordena militarización de las plantas estratégicas de YPFB y el uso de aditivos
A pesar de los instructivos del Banco Central de Bolivia (BCB) de la circulación con normalidad de los billetes de la...
Ver más
03/03/2026 Cochabamba
Comerciantes rechazan los billetes de Serie B y gente va al BCB a cambiarlos
A pesar de los instructivos del Banco Central de Bolivia (BCB) de la circulación con normalidad de los billetes de la...
Ver más
03/03/2026 Cochabamba
Comerciantes rechazan los billetes de Serie B y gente va al BCB a cambiarlos
Deportes
Con el propósito de masificar el tenis de mesa en Cochabamba, la Asociación Departamental de este deporte iniciará...
Ver más
03/03/2026 Tenis
Se pretende masificar el tenis de mesa en Cochabamba
La eliminación de Aurora de la Copa de Verano causó tristeza e impotencia por la forma en que fueron eliminados del...
Ver más
03/03/2026 Fútbol
Aurora aún siente la eliminación: “Duele cuando el árbitro es el protagonista…
Irán oficializó este lunes su retiro del Mundial 2026 a poco más de tres meses del inicio del torneo. La decisión fue...
Ver más
02/03/2026 Fútbol
Irán se retira del Mundial y afecta partidos del repechaje que disputará Bolivia
Surinam, un pequeño país que está ubicado al norte de América del Sur y el Caribe, que tiene una clara influencia de...
Ver más
02/03/2026 Fútbol
Surinam, un rival complicado y al que se tiene que ver con cautela
Doble Click
La tragedia de Romeo y Julieta es el tema elegido por la Orquesta Filarmónica de Cochabamba para inaugurar su temporada...
Ver más
03/03/2026 Música
El primer concierto de 2026 de la OFC es de amor
El cortometraje animado “Tinku”, de Román Nina Nina, participará en la séptima edición del Festival Internacional de...
Ver más
03/03/2026 Cultura
Tinku va a Rusia por su quinto galardón
La diversidad cultural caracteriza a la semana cultural número 10 de la presente temporada.
Ver más
02/03/2026 Cultura
Cartelera: Una agenda cultural para todos los gustos
Jesús Florido Villafani se considera un pintor y artista aiquileño de pura cepa, además dice ser el auténtico e...
Ver más
02/03/2026 Cultura
Jesús Florido: Soy el creador de la Feria-Festival Nacional e Internacional del Charango, pese a quien le pese