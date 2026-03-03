El BCB da a conocer la numeración de los billetes invalidados tras el accidente

Publicado el 03/03/2026 a las 13h55
El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, dio a conocer la numeración exacta de los billetes de la serie B que están invalidados, tras el accidente de avión en la urbe alteña.

Indicó que el BCB hizo una labor técnica con la que se pudo identificar con precisión la numeración individual de todos los billetes que fueron transportados en la aeronave accidentada.

Aclaró que la medida de la invalidez temporal de la serie B será levantada a partir del lunes 2 de marzo. "Los billetes de Bs 10, 20 y 50 de la serie B tendrán validez legal".

No obstante, dijo que serán invalidados los billetes de 10, 20 y 50 de la serie B, que formaron parte del lote transportado en el avión siniestrado. "Todos los billetes de la serie B pueden ser transados, solamente estos que forman parte del siniestro están invalidados", afirmó.

Explicó que la medida temporal de suspensión de la serie B respondió a la coyuntura para proteger a la ciudadanía y el resguardar el patrimonio público.

Anunció que en la página web habrá un aplicativo para que la ciudadanía ingrese el número de la serie B y sepa si es válido o no.

Agregó que los billetes que se encuentren de la serie B y que fueron parte del siniestro serán incautados y devueltos al BCB. "A la gente que ha sustraído estos billetes, les invocamos a que no hagan la transacción".

