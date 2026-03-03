Comerciantes rechazan los billetes de Serie B y gente va al BCB a cambiarlos

A pesar de los instructivos del Banco Central de Bolivia (BCB) de la circulación con normalidad de los billetes de la Serie obtenidos legalmente y de verificar los observados, los comercios de El Alto, La Paz, Cochabamba y otras ciudades de Bolivia, los comerciantes decidieron rechazar la recepción de este dinero ante el temor que sean los sustraídos del avión Hércules siniestrado el viernes en El Alto.

Las personas afectadas con la decisión de los comerciantes de no recibir este dinero acudieron ayer al Banco Central de Bolivia (BCB) para cambiar sus billetes de Bs 10, 20 y 50 de la Serie B, que temporalmente fueron inhabilitados debido al accidente en El Alto.

El Banco Central de Bolivia amaneció ayer con una larga fila de personas que buscan canjear los billetes para continuar con sus actividades normales.

Una de las afectadas denunció a la prensa: “No me quieren recibir los billetes de la serie B, de 100 y 200; entonces, a la fuerza tenemos que cambiarlos acá. Somos comerciantes”.

El rechazo de los billetes no solo se limita a los billetes observados de los cortes de Bs 10, 20 y 50 bolivianos; sino, que se extiende a otros que ni siquiera estaban en el rango de la Serie B que está siendo observada.

Los billetes también son rechazados en las estaciones de servicio y farmacias que incluso han puesto anuncios en los que indican de no recibirán los billetes de la Serie B de los cortes de 10, 20 y 50 bolivianos.

Otra persona afectada dijo a al red Unitel que en las entidades financieras no quisieron recibir los billetes de la Serie B y tuvo que acudir al Banco Central de Bolivia para cambiar su dinero o hacer la verificación en el aplicativo que activo la financiera para hacer el control de los billetes que se encontraban en el Hércules.

“En los bancos no me quieren recibir la serie B y yo tengo que pagar mis impuestos en la Alcaldía”, dijo otra mujer afligida.

Uno de los entrevistados pidió a las autoridades de Gobierno socializar ante la población que los billetes de la serie B volvieron a ser autorizados para su circulación.

“El comerciante tiene miedo y acá (en el BCB) dicen que todo está en orden, pero díganle a la gente, ¡explíquenle al comerciante!”, expresó.

Otra mujer denunció que en la entidad financiera no quisieron recibirle billetes. “Lamentablemente nadie los quiere recibir, y en el Banco Unión tampoco”, contó.

Tras el accidente aéreo del viernes, el BCB inhabilitó la serie B de los billetes de Bs 10, 20 y 50, como medida preventiva para evitar el ingreso de los billetes sustraídos durante el siniestro en el mercado financiero. La inhabilitación de 48 horas finalizó el lunes y volvieron a circular los cortes obtenidos legalmente.

Gobierno

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, remarcó que los billetes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50 de la Serie B pueden ser recibidos con normalidad en las transacciones habituales. Asimismo, recomendó utilizar el verificador habilitado por el Banco Central de Bolivia (BCB) en caso de dudas sobre la legalidad de algún ejemplar, a través del enlace disponible en su página web oficial.