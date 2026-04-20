Tuto pide acelerar el ritmo de las nuevas leyes

El líder del partido Libre, Jorge Tuto Quiroga, planteó este lunes acelerar el paquete de leyes que alista el Gobierno con miras a reformas estructurales en el país, sin embargo, también manifestó la necesidad de una reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) para abrir Bolivia a la inversión.

Señaló que, a casi medio año del Gobierno, no ve todavía la solución estructural.

“Cuando a los 100 días critiqué la falta de leyes, me partieron la cabeza y ahora escucho que todas las autoridades del Gobierno hablan que ya viene la Ley Hidrocarburos, de Minería, de Electricidad, de Inversiones, muchas cosas, hay que acelerar ese ritmo porque ya pasaron ya casi seis meses de gobierno”, dijo Quiroga en el programa La Tarde en Directo de la red ERBOL.

Señaló también que se necesita una reforma a la Constitución, porque actualmente impediría la atracción de inversión con artículos como no permitir el arbitraje internacional.

Recordó que él había planteado elaborar las leyes hasta Carnaval y votar la reforma constitucional junto con el balotaje del domingo recién pasado. Como no se hizo, espera que ahora se recupere el tiempo perdido.

Quiroga propuso también trabajar en profundizar las autonomías, con un programa de rescate para las entidades territoriales autónomas y las universidades públicas, dado que “casi todas están quebradas”, pues fueron saqueadas.

Consultado sobre si Libre apoyará las leyes que proponga el Gobierno, Tuto dijo que espera claridad de la gente y que se muestre lo que se quiere con esas normas para discutirlas y consensuar. “Cheque en blanco para nadie, ni para mi mamá”, agregó.

La Paz, un “marchódromo”

Si bien pide acelerar las reformas, Quiroga reconoció que, con miras al 1 de mayo, la ciudad de La Paz y otras urbes pueden convertirse en un “marchódromo”, por acciones de la Central Obrera o transportistas.

“La COB, que tiene una dirigencia decrépita, devaluada, ha sido resucitada por el Gobierno, va a venir a la carga con el 20% de incremento salarial, las quejas de la gasolina basura, transportistas y las marchas de sectores, regiones, provincias paceñas que se han sentido que no les han dado la oportunidad de emitir su sufragio allá en La Paz”, detalló.

También observó que a estas alturas no se hayan zanjado temas como el Presupuesto General del Estado y el incremento salarial para el magisterio, personal de salud, policías, universidades.