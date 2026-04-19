De Cochabamba al mundo y del mundo a Cochabamba

La Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco), “Innovación y tecnología”, arranca este jueves 13 abril y se viene con todo: exposiciones, oportunidades de negocios, transacciones económicas, diversión, espectáculos musicales, turismo, gastronomía y mucho más.

El gran desafío de esta versión de la Fexco es superar las cifras de 2025, es decir los 1.600 expositores, 390.000 visitantes y 190 millones de dólares de movimiento económico.

Y los organizadores de la Fexco lo están logrando, desde hace un mes ya no existían espacios disponibles debido a la gran demanda, según Eunice Achá, gerente general de la Feicobol.

“Hemos superado las cifras y eso nos satisface, porque las empresas y los emprendedores y en general las instituciones que son parte de la Feria creen y confían en que este evento es importante, en cuanto a lo que es la generación de negocios”, aseguró Achá.

Recuerda que en 2025 se llegó a 190 millones de dólares en movimiento económico y esta cifra es importante porque mueve la economía de Cochabamba.

La proyección de Achá es solamente en la rueda de negocios, superar los 70 millones de dólares.

Otro atractivo de la Fexco, en cuanto a negocios se refiere, es la Vitrina Comercial. “Hay varios compradores de diferentes países como Ecuador, Perú, Argentina, Brasil que estarán presentes viendo ese potencial exportador que tiene el país”, dijo Achá.

Destaca también el efecto multiplicador de la Fexco, ya que también se proyecta superar los 35 mil empleos generados directa e indirectamente en la versión 2025 de esta feria internacional.