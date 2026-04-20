Vicepresidencia responde a declaraciones de Sokol sobre Lara

La Vicepresidencia del Estado respondió este lunes, mediante un comunicado, al comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, considerando sin sustento sus declaraciones sobre el vicepresidente Edmand Lara, al referirse a su historial disciplinario y a las denuncias en el caso maletas.

“La Vicepresidencia del Estado considera que las declaraciones emitidas responden a afirmaciones sin sustento y reitera que las acciones asumidas por el vicepresidente se enmarcan en la transparencia y en la denuncia de actos de presunta corrupción”, señala el comunicado oficial.

Según el historial disciplinario difundido por la autoridad policial, Lara acumuló siete llamadas de atención, tres arrestos, tres procesos disciplinarios, dos retiros temporales, un proceso penal y una baja definitiva sin derecho a reincorporación.

“No ha sido uno de los mejores servidores policiales y fue dado de baja precisamente por haber atacado a la institución policial”, afirmó Sokol.

La Vicepresidencia sostiene que estas afirmaciones deben ser contextualizadas en procesos administrativos en los que, según indica, no se habrían respetado las garantías del debido proceso ni el derecho a la defensa.

Añade que la baja de Lara fue anulada mediante un amparo constitucional, mientras otros procesos fueron rechazados o no concluyeron con sentencia condenatoria ejecutoriada.

Respecto de los casos “Maletas” y “Dádivas”, el comunicado señala que la información difundida se basa en informes y declaraciones contenidos en los cuadernos de investigación 085/2026 y 086/2026 de la DIGIPI, donde se investiga a oficiales de la Policía Boliviana, entre ellos el exedecán del Ministerio de Gobierno.

Más temprano, Sokol respondió punto por punto a las denuncias de Lara, negó haber ordenado ocultar información, rechazó un supuesto encubrimiento y aseguró que el caso fue remitido al Ministerio Público el 14 de febrero.