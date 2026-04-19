Plataforma: Negocios, cultura y diversión

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 19/04/2026 a las 9h56
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El principal escenario del mayor encuentro empresarial del departamento, la Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco) no deja de crecer. En 2025 se inauguró una moderna plaza de comidas con una inversión de más de 20 millones de bolivianos y este 2026 se contará con  Fexco Arena para 30.000 personas y está en construcción un auditorio con una capacidad para más de mil personas.

“Fexco Arena no solo será un espacio físico y moderno y funcional, sino que reafirma nuestro compromiso por posicionar nuevamente a la Fexco como principal espacio de encuentro, promoción e innovación empresarial de Cochabamba”, remarcó el alcalde Manfred Reye Villa en una inspección a los trabajos de construcción.

Con estas inversiones se busca consolidar a la Fexco como la plataforma de negocios, cultura y entretenimiento más importante del país y se realizará del 23 de abril al 3 de mayor de 2026. En tanto, Fexco Arena será parte esencial del evento para la realización de conciertos y eventos masivos.

A pocos días del evento empresarial y comercial, los trabajos son intensos para remozar el recinto ferial de Alalay y el entorno, que incluye a la laguna urbana que se recuperó y hoy es el hábitat de varias especies de aves entre migrantes y residentes, como el pato picazo.

Más de 300 trabajadores de la Alcaldía de Cochabamba realizan el mantenimiento de vías de acceso, los jardines del recinto ferial, las paradas y los parqueos para los visitantes.

Una de las novedades para esta versión de la Fexco es la recreación e implementación de un parque lúdico que responde a un proyecto presentado para esta gestión en el municipio. “Va ser un atractivo para los niños puesto que va tener juegos interactivos”, afirmó Navia.

Entre otros trabajos se realiza la remodelación de la parte interior del stand de la Alcaldía, de acuerdo a lo proyectado, además del mejoramiento de vías, señalización, alumbrado público y algunos arreglos solicitados por la gerencia de la Fexco.

Empresas

Los grandes protagonistas este año son nuevamente las empresas nacionales e internacionales que han renovado y ampliado sus stands para la presentación de sus productos y posesionar sus marcas para continuar arrasando en el mercado.

El campo ferial es una síntesis de la dinámica económica, productiva y comercial del departamento con la presencia de las principales empresas de sectores como la construcción, telecomunicaciones, automotores, salud, educación, alimentos, turismo, artesanías y gastronomía.

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