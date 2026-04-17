Fexco 2026 se alista para recibir a 1.600 expositores

A seis días de la inauguración de la Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco), el jueves 23 de abril, los trabajos en el recinto ferial de Alalay y en el entorno se intensifican con el objetivo de tener todo listo para el inicio de la mayor muestra empresarial y comercial del departamento.

En el recinto ferial, el movimiento es constante. La gerente general de la Fexco, Mariela Jiménez, confirmó que todos los pabellones están ocupados. “Estamos al 100% de nuestra capacidad instalada con alrededor de 1.600 expositores que estarán ofreciendo productos, servicios, promociones y experiencias para los visitantes”, señaló.

Decenas de empresas ultiman detalles en el armado de sus stands muchas en doble turno con el fin de abrir completamente al público desde el primer día.

En paralelo, la Alcaldía de Cochabamba realiza controles a las actividades económicas cercanas, además de trabajos en infraestructura, limpieza y mejoramiento de áreas verdes para garantizar las condiciones óptimas para los visitantes.

El secretario de Infraestructura, Gustavo Navia, informó que entre 300 y 350 trabajadores municipales ejecutan obras de mejoramiento en vías, señalización, alumbrado y adecuación de espacios, además de la construcción del stand de la Alcaldía.

Respecto al mantenimiento de áreas verdes de la feria el encargado, Víctor Siles, indicó que cerca de 30 trabajadores realizan el mejoramiento de espacios interiores y exteriores, con la incorporación de plantas ornamentales y elementos decorativos.

El director de Medio Ambiente, Elvis Gutiérrez, señaló que más de 120 personas realizan trabajos de limpieza en el entorno del recinto y la laguna Alalay, incluyendo retiro de residuos, control de vegetación y fumigación.

A su vez, la Intendencia Municipal inició inspecciones en distintos moteles ubicados en los alrededores de la Fexco, con el fin de que estos espacios se encuentren en óptimas condiciones, con medidas de seguridad y licencia de funcionamiento, según informó el director Enrique Navia.

En materia de seguridad, la organización anunció un seguro contra accidentes gratuito para los visitantes. “Queremos brindar tranquilidad a quienes nos visitan, especialmente a quienes llegan del interior del país”, destacó Jiménez.

En cuanto a proyecciones económicas, autoridades estiman generar entre 181 y 190 millones de dólares en intenciones de negocio, con un aporte cercano al 2,5% al Producto Interno Bruto (PIB) y la generación de más de 35 mil empleos directos e indirectos antes, durante y después del evento.

El alcalde interino de Cochabamba, Diego Murillo, destacó la importancia estratégica de la feria como motor de desarrollo. “Hoy no solo Cochabamba se muestra al mundo, sino toda Bolivia.”, afirmó.

Con la cuenta regresiva en marcha, Cochabamba se alista para abrir sus puertas al país y al mundo en una nueva versión de la Fexco, evento que combinará negocios, cultura y tecnología en un esfuerzo conjunto entre sector público y privado.