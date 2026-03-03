Amplían pago del “Perdonazo” hasta el 16 de marzo

La Alcaldía de Cochabamba informó que continúa en vigencia el “Perdonazo” del 100% de multas e intereses para deudas tributarias de vehículos, actividades económicas e inmuebles acumuladas entre 1995 y 2024. El beneficio estará disponible hasta el 16 de marzo, fecha que también marca el vencimiento del descuento del 15% en impuestos correspondientes a la gestión 2025.

El director de Recaudaciones, Andrés Cuevas, informó que esta medida busca facilitar la regularización de obligaciones tributarias y promover la cultura de pago oportuno en el municipio. El beneficio permite a los contribuyentes cancelar únicamente el tributo omitido, sin recargos por multas ni intereses acumulados.

El secretario de Recaudaciones y Atención al Contribuyente, Hugo Peña, anunció la ampliación de la Ley 1753 hasta el 31 de marzo. Esta normativa permite regularizar ampliaciones, remodelaciones y estructuras ejecutadas sin autorización municipal.

A la fecha, 800 trámites fueron admitidos y más de 400 están concluidos exitosamente bajo el amparo de esta ley, consolidando la regularización de edificaciones y permitiendo a los propietarios acceder a documentación actualizada y seguridad jurídica sobre sus bienes. "El proceso se hace hasta en 10 días, los trámites faltantes se deben a falta de pago de los ciudadanos, pero lo pueden hacer mediante plataformas digitales, banca o en cajas de recaudaciones". añadió Peña.

Las autoridades municipales instaron a la población a aprovechar ambos beneficios dentro de los plazos establecidos, evitando futuras sanciones y recargos.