Alcaldía de Cochabamba aplicará multas por propaganda en espacios públicos

El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba anunció la aplicación inmediata de sanciones económicas contra organizaciones políticas que instalen propaganda en espacios públicos, en el marco de la Ordenanza Municipal 1942/97.

La normativa establece una multa de Bs 15.000 por primera infracción, monto que se duplica en caso de reincidencia. Además, contempla arresto conforme a la normativa vigente y la obligación de reponer los bienes dañados.

El director de Prensa e Imagen Corporativa, Juan José Ayaviri, informó que durante el fin de semana se evidenció la colocación de carteles y pintado de propaganda en postes, jardineras y otros puntos del municipio, vulnerando la disposición municipal.

La Alcaldía notificará formalmente a las organizaciones políticas y solicitó al Tribunal Supremo Electoral la nómina de representantes legales para viabilizar la aplicación de sanciones.

¿Dónde está prohibida la propaganda?

La ordenanza prohíbe expresamente el pegado y pintado de propaganda política en:

Paredes y fachadas de edificios públicos, privados y centros históricos.

Espacios públicos destinados a recreación, áreas verdes y circulación vehicular y peatonal.

Plazas y parques.

Monumentos y esculturas.

Calzadas y aceras.

Puentes, pasos a desnivel, obras de arte y áreas contiguas.

Restricciones en mobiliario urbano:

Postes de alumbrado público.

Semáforos.

Asientos públicos.

Fuentes de agua y jardineras.

Especies vegetales (forestales y ornamentales).

Plazo para retirar propaganda

Tras el proceso electoral, las organizaciones deberán retirar toda la propaganda en un plazo máximo de 10 días. El incumplimiento derivará en una multa adicional de Bs 1.000 por cada día de retraso.

La Alcaldía adelantó que al menos cuatro agrupaciones políticas ya fueron identificadas por presunto incumplimiento y serán notificadas en las próximas horas.