YPFB recibe desde mañana, por WhatsApp, reclamos de afectados por gasolina mala

Economía
ERBOL y OXÍGENO
Publicado el 02/03/2026 a las 17h22
ESCUCHA LA NOTICIA

El Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC) habilitó la línea +591 72150600 de WhatsApp, para atender desde este martes los reportes de posibles daños en vehículos automotores asociados a gasolina desestabilizada, informó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Además, se cuenta con el número de teléfono 50850088, vinculado al Centro de Atención al Usuario, para orientar a los usuarios durante todo el proceso en caso necesario.

 

*Cronograma

El registro se realizará de acuerdo con la terminación del número de placa, según el siguiente cronograma:

Del 1 al 5 de terminación de placa, desde el martes 3 de marzo hasta el domingo 8 de marzo

Del 6 al 0, desde el lunes 9 de marzo hasta el domingo 15 de marzo.

Los rezagados podrán registrarse a partir del 16 al 31 de marzo.*  

 

Objetivo y procedimiento

El sistema permitirá registrar, validar y evaluar cada caso con información oficial, antes de definir la compensación, garantizando seriedad y rigor técnico, aclaró YPFB.

YPFB anunció que entre los requisitos está el RUAT, la cédula de identidad, número de celular, SOAT, cuenta bancaria y banco, detalle de daños (recibos, facturas, fotografías, informes etc.), declaración jurada y el finiquito de liquidación.

El sistema recibirá el registro de los afectados y permitirá cruzar sus datos oficiales con el B-SISA, RUAT, SEGIP y SOAT, para posteriormente evaluar el caso con peritos técnicos.

El sistema clasifica los daños como leve, medio o grave, con criterios técnicos definidos por peritos. Los daños leves podrán resolverse de manera ágil con declaración jurada, finiquito digital y pago directo, mientras que los daños medios o graves serán sujetos a una evaluación adicional, agregó la empresa.

 

Detalles del SREC

El SREC es una plataforma digital creada por YPFB para atender de manera ordenada, transparente y técnica los reportes de posibles daños en vehículos por el uso de gasolina desestabilizada.

¿Cómo se clasifican los daños? Hay tres categorías:

Leves: Se resuelven rápidamente mediante declaración jurada, finiquito digital y pago directo.

Medios y graves: Requieren evaluación adicional por peritos, asegurando un análisis objetivo y diferenciado.

¿Qué registros oficiales se utilizan para la validación?

El sistema se alimenta de información de: B-SISA, RUAT, Segip, SOAT.

Esto permite confirmar la titularidad del vehículo y la carga de combustible durante el periodo crítico.

¿Cómo se accede al SREC?

WhatsApp: Plataforma principal para registrar casos, accesible incluso en zonas rurales sin descargar aplicaciones.

Centro de Atención al Usuario: Número telefónico habilitado para orientación durante todo el proceso.

¿Qué se requiere para la compensación?

RUAT y cédula de identidad, número de teléfono celular, SOAT, número de cuenta bancaria activa., detalle de daños (recibos, facturas, fotografías, informes), declaración jurada, finiquito de liquidación

Beneficios del SREC

Agiliza la compensación y reduce los tiempos de respuesta.

Evita fraudes y reclamos fuera del universo afectado.

Mantiene expediente digital, firma electrónica y trazabilidad completa.

Fortalece el control técnico y financiero en tiempo real.

¿Cómo se efectiviza el pago?

Una vez evaluado el registro y validado por el seguro, la compensación se realiza directamente a la cuenta bancaria designada. Los casos especiales serán evaluados de manera individual.

