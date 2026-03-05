Persiste rechazo a billetes de la serie B; otros migran al QR para poder vender

Economía
Redacción Central
Publicado el 05/03/2026 a las 8h46
ESCUCHA LA NOTICIA

A cinco días del accidente aéreo del avión Hércules en El Alto, persiste el rechazo de la población a los billetes de la serie B y ha preferido no hacerlos circular. En tanto, las ventas de los gremiales bajaron y los economistas alertan que esto puede ocasionar una paralización de la economía. 

El economista Rubén Arias sostuvo que el Banco Central de Bolivia (BCB) no dio una información oportuna, adecuada y clara sobre el problema de los billetes, que fueron robados el día del accidente aéreo en El Alto.

En ese sentido, dijo que mucha gente ha optado por no aceptar en su gran mayoría billetes de la serie B. La primera consecuencia es la falta de credibilidad de la moneda boliviana.

Recordó que en el país circula una gran cantidad de billetes de la serie B, que no es de emisión nueva, sino que circulan desde hace meses atrás. “De cierta manera esto puede estar incidiendo en el tema de que una importante cantidad de dinero boliviano estaría siendo paralizado en la economía”.

El economista expuso que se habla de millones de bolivianos que son de la serie B y que son válidos, pero desde taxistas, comerciantes, supermercados y otros han decidido generalizar todos los cortes de esta serie por susceptibilidad.

“Es una importante cantidad de dinero, estamos hablando de millones, no estamos hablando de centenas, y se están paralizando en la economía. Eso puede tener alguna consecuencia, obviamente, porque es como que se estuviera retirando dinero de la economía”, mencionó. 

El analista subrayó que la gente no está dispuesta a verificar sus billetes a través de las aplicaciones y plataformas.

Asimismo, indicó que la situación se complica ante un momento complicado para el país, con la subida del dólar, el aumento del precio del petróleo por el efecto de la guerra.

Cambio

Comerciantes  y compradores buscan adaptarse a la nueva normalidad sin perder clientes ni oportunidades de compra o venta. 

En mercados y comercios de algunos vendedores optaron por verificar los billetes con aplicaciones, mientras que otros migraron a los pagos por código QR.

“Tuve que migrar al QR, mi hijo me dijo: ‘Papá, tiene que sonar en el teléfono y recién le entregas el producto’”, contó Pedro, un comerciantes de abarrotes de La Paz. 

Es de la tercera edad y  su familia le abrió una cuenta para pagos QR en Yape, explica que la tecnología se ha vuelto parte del día a día.

Verificación

El BCB activó la aplicación “Billetes de Bolivia” que, para verificar la legalidad de estos cortes de la serie B, no requiere de conexión a internet y puede ser descargada de manera gratuita de la plataforma Play Store y Apple Store. Además, se puede verificar en la web del BCB.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Israel ataca a Teherán y Beirut; Irán promete una “destrucción completa”
2
Always Ready y Bolívar, en la primera final de la Copa de Verano, en El Alto
3
Ministro de Hidrocarburos rendirá informe oral en el Senado sobre calidad de la gasolina
4
BID respaldará al país con $us 500 millones para fortalecer la protección social
5
Lupo garantiza funcionamiento de la ALP tras reunión “cordial” con Lara

Lo más compartido

1
Hallan sin vida a cinco niños y a su madre en Sacaba
2
Lara se reúne con Lupo horas después de denunciar que se queda sin personal en la Vicepresidencia
3
Tragedia en Sacaba cobra seis vidas y muestra la difícil existencia de una familia
4
Tras cuatro días: la guerra se extiende por Oriente Próximo
5
Población rechaza todos los billetes de la serie B, economista advierte paralización de la economía

Más en Economía

05/03/2026
Ministro de Hidrocarburos rendirá informe oral en el Senado sobre calidad de la gasolina
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, brindará este jueves un informe oral ante el pleno de la Cámara de Senadores sobre la calidad de...
Ver más
05/03/2026
Supermercados de Emapa aceptan pagos con billetes de la Serie B revisados por los verificadores del BCB
Los supermercados y tiendas de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) aceptan pagos con billetes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50 de la Serie B,...
Ver más
Más del 80% de los rentistas y derechohabientes del Sistema de Reparto accederá a un incremento mensual superior a Bs 700 a partir de abril, informó este miércoles el director general ejecutivo del...
Ver más
05/03/2026
Senasir: 80% de los rentistas y derechohabientes recibirá un incremento superior a Bs 700
Los gobernadores del Beni y del estado de Rondonia, Brasil, esperan en Rurrenabaque a sus colegas de 4 departamentos bolivianos, y empresarios de Chile y Perú.
Ver más
04/03/2026
Beni impulsa Corredor Bioceánico Central Andino
BancoSol ocupa el primer lugar en el Ranking CAMEL de Bancos de Bolivia 2025, consolidando una década continua de liderazgo en solidez y solvencia financiera en el país.
Ver más
04/03/2026
BancoSol se consolida como el banco más sólido del país según el Ranking CAMEL 2025
El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que la inflación bajó en -0,62% durante febrero de 2026.
Ver más
04/03/2026
El INE reporta que la inflación bajó en -0,62% en febrero de 2026
En Portada
05/03/2026 País
El Trópico se moviliza en vigilias en protección de Evo Morales
Organizaciones sociales del Trópico de Cochabamba se han movilizado este jueves en vigilias en diferentes sectores, con el objetivo de proteger a Evo Morales...
vista
05/03/2026 Economía
Ministro de Hidrocarburos rendirá informe oral en el Senado sobre calidad de la gasolina
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, brindará este jueves un informe oral ante el pleno de la Cámara de Senadores sobre la calidad de...
vista
05/03/2026 Seguridad
Policía pide devolver billetes del avión siniestrado sin represalias; 30 personas ya lo hicieron
La Policía pidió a la población devolver los billetes del avión siniestrado en El Alto sin temor a represalias. Al menos 30 personas ya lo hicieron de forma...
vista
05/03/2026 País
BID respaldará al país con $us 500 millones para fortalecer la protección social
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este jueves que respaldará a Bolivia con $us 500 millones para fortalecer el sistema de protección social...
vista
05/03/2026 Economía
Supermercados de Emapa aceptan pagos con billetes de la Serie B revisados por los verificadores del BCB
Los supermercados y tiendas de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) aceptan pagos con billetes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50 de la Serie B,...
vista
05/03/2026 Seguridad
Asesinan a disparos a librecambista en Santa Cruz
Dos hombres asesinaron a disparos a un librecambista de la tercera edad y le robaron todo su dinero.
vista
Actualidad
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, brindará este jueves un informe oral ante el pleno de la...
Ver más
05/03/2026 Economía
Ministro de Hidrocarburos rendirá informe oral en el Senado sobre calidad de la gasolina
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, otras autoridades de Estado y la representación de la Organización de...
Ver más
05/03/2026 Seguridad
Gobierno inicia tareas de racionalización y erradicación de cultivos de coca en el Chapare
Dos hombres asesinaron a disparos a un librecambista de la tercera edad y le robaron todo su dinero.
Ver más
05/03/2026 Seguridad
Asesinan a disparos a librecambista en Santa Cruz
Los supermercados y tiendas de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) aceptan pagos con billetes de...
Ver más
05/03/2026 Economía
Supermercados de Emapa aceptan pagos con billetes de la Serie B revisados por los verificadores del BCB
Deportes
Always Ready y Bolívar, los dos equipos de mejor rendimiento en la Copa de Verano, jugarán hoy a las 18.00 el primero...
Ver más
05/03/2026 Fútbol
Always Ready y Bolívar, en la primera final de la Copa de Verano, en El Alto
Blooming se hizo respetar en su casa, aprovechó además la diferencia numérica, y con tres goles en el segundo tiempo...
Ver más
05/03/2026 Fútbol
Blooming se clasifica a la fase de grupos con triunfo ante San Antonio
Aurora presentó a Michael Rangel y Sebastián Altamirano como refuerzos para esta temporada en la que quieren dar que...
Ver más
04/03/2026 Fútbol
Aurora se refuerza con un top colombiano, Rangel, y un talento nacional, Altamirano
Independiente fue más certero en los remates desde los doce pasos, al final ganó por 3-2 a Guabirá y celebró su pase a...
Ver más
04/03/2026 Fútbol
Independiente es más certero en penales y deja en el camino a Guabirá
Doble Click
El escritor portugués Antonio Lobo Antunes ha fallecido a los 83 años de edad, según ha confirmado la editorial Dom...
Ver más
05/03/2026 Cultura
Muere el gran escritor portugués Antonio Lobo Antunes a los 83 años
Del 23 de marzo al 25 de abril se desarrollarán las Jornadas Culturales Plurinacionales, un proceso nacional de diálogo...
Ver más
05/03/2026 Cultura
Las Jornadas Culturales llegan renovadas
En Verona, Italia, durante la última década del siglo XVI, Romeo Montesco y Julieta Capuleto, adolescentes, se enamoran...
Ver más
05/03/2026 Cultura
El 1er concierto de 2026 de la OFC es de amor
La compañia de teatro “Madrastra” retorna a los escenarios protagonizando la obra “Anne” en tres funciones, previstas...
Ver más
04/03/2026 Cultura
Compañía de teatro Madrastra refleja la historia de Anne