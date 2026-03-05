Persiste rechazo a billetes de la serie B; otros migran al QR para poder vender

A cinco días del accidente aéreo del avión Hércules en El Alto, persiste el rechazo de la población a los billetes de la serie B y ha preferido no hacerlos circular. En tanto, las ventas de los gremiales bajaron y los economistas alertan que esto puede ocasionar una paralización de la economía.

El economista Rubén Arias sostuvo que el Banco Central de Bolivia (BCB) no dio una información oportuna, adecuada y clara sobre el problema de los billetes, que fueron robados el día del accidente aéreo en El Alto.

En ese sentido, dijo que mucha gente ha optado por no aceptar en su gran mayoría billetes de la serie B. La primera consecuencia es la falta de credibilidad de la moneda boliviana.

Recordó que en el país circula una gran cantidad de billetes de la serie B, que no es de emisión nueva, sino que circulan desde hace meses atrás. “De cierta manera esto puede estar incidiendo en el tema de que una importante cantidad de dinero boliviano estaría siendo paralizado en la economía”.

El economista expuso que se habla de millones de bolivianos que son de la serie B y que son válidos, pero desde taxistas, comerciantes, supermercados y otros han decidido generalizar todos los cortes de esta serie por susceptibilidad.

“Es una importante cantidad de dinero, estamos hablando de millones, no estamos hablando de centenas, y se están paralizando en la economía. Eso puede tener alguna consecuencia, obviamente, porque es como que se estuviera retirando dinero de la economía”, mencionó.

El analista subrayó que la gente no está dispuesta a verificar sus billetes a través de las aplicaciones y plataformas.

Asimismo, indicó que la situación se complica ante un momento complicado para el país, con la subida del dólar, el aumento del precio del petróleo por el efecto de la guerra.

Cambio

Comerciantes y compradores buscan adaptarse a la nueva normalidad sin perder clientes ni oportunidades de compra o venta.

En mercados y comercios de algunos vendedores optaron por verificar los billetes con aplicaciones, mientras que otros migraron a los pagos por código QR.

“Tuve que migrar al QR, mi hijo me dijo: ‘Papá, tiene que sonar en el teléfono y recién le entregas el producto’”, contó Pedro, un comerciantes de abarrotes de La Paz.

Es de la tercera edad y su familia le abrió una cuenta para pagos QR en Yape, explica que la tecnología se ha vuelto parte del día a día.

Verificación

El BCB activó la aplicación “Billetes de Bolivia” que, para verificar la legalidad de estos cortes de la serie B, no requiere de conexión a internet y puede ser descargada de manera gratuita de la plataforma Play Store y Apple Store. Además, se puede verificar en la web del BCB.