Beni impulsa Corredor Bioceánico Central Andino

El gobernador del Beni, Alejandro Unzueta destacó el miércoles en Rurrenabaque, provincia Ballivián, las ventajas del Corredor Bioceánico Central Andino Amazónico que beneficiará a las economías de Chile, Brasil, Perú y Bolivia aprovechando la ubicación estratégica que tiene su departamento para convertirse en un nodo de distribución Sudaméricana.

Durante una sesión de honor del Concejo Municipal de Rurrenabaque, y en presencia del gobernador del estado brasileño de Rondonia, Marcos Rocha, Unzueta afirmó que con la construcción del puente entre Guayaramerín y Guajará-Mirim esas poblaciones se convertirán en la llave que conectará el Atlántico con el Pacífico, partiendo desde Rondonia, Brasil, hasta llegar a puertos chilenos.

Unzueta informó que para la tercera reunión de gobernadores que impulsan esa iniciativa se espera la llegada de sus colegas de Oruro, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca, además de autoridades y empresarios del Perú y Chile.

El encuentro finalizará el viernes 6 de marzo.

El objetivo de esa reunión es consolidar al Beni como un nodo de distribución en el subcontinente, además de mostrar su riqueza natural y turística y así generar condiciones favorables para el comercio a gran escala.

Los asistentes tienen previsto realizar presentaciones con relación a ese megaproyecto, enfocados principalmente en el desarrollo productivo, turismo y sostenibilidad, financiamiento y cooperación entre otras áreas.