Beni impulsa Corredor Bioceánico Central Andino

Economía
GADB
Publicado el 04/03/2026 a las 22h12
ESCUCHA LA NOTICIA

El gobernador del Beni, Alejandro Unzueta destacó el miércoles en Rurrenabaque, provincia Ballivián, las ventajas del Corredor Bioceánico Central Andino Amazónico que beneficiará a las economías de Chile, Brasil, Perú y Bolivia aprovechando la ubicación estratégica que tiene su departamento para convertirse en un nodo de distribución Sudaméricana.

Durante una sesión de honor del Concejo Municipal de Rurrenabaque, y en presencia del gobernador del estado brasileño de Rondonia, Marcos Rocha, Unzueta afirmó que con la construcción del puente entre Guayaramerín y Guajará-Mirim esas poblaciones se convertirán en la llave que conectará el Atlántico con el Pacífico, partiendo desde Rondonia, Brasil, hasta llegar a puertos chilenos.

Unzueta informó que para la tercera reunión de gobernadores que impulsan esa iniciativa se espera la llegada de sus colegas de Oruro, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca, además de autoridades y empresarios del Perú y Chile.

El encuentro finalizará el viernes 6 de marzo.

El objetivo de esa reunión es consolidar al Beni como un nodo de distribución en el subcontinente, además de mostrar su riqueza natural y turística y así generar condiciones favorables para el comercio a gran escala.

Los asistentes tienen previsto realizar presentaciones con relación a ese megaproyecto, enfocados principalmente en el desarrollo productivo, turismo y sostenibilidad, financiamiento y cooperación entre otras áreas.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Hallan sin vida a cinco niños y a su madre en Sacaba
2
Lara se reúne con Lupo horas después de denunciar que se queda sin personal en la Vicepresidencia
3
Tras cuatro días: la guerra se extiende por Oriente Próximo
4
Población rechaza todos los billetes de la serie B, economista advierte paralización de la economía
5
Vidovic renuncia por desacuerdo con Lara y éste dice que es por DS 5552

Lo más compartido

1
¿Cuánto tiempo puede aguantar la guerra Irán?
2
El primer concierto de 2026 de la OFC es de amor
3
El BCB lanza la aplicación "Billetes de Bolivia" para comprobar la legalidad de los de la serie B
4
Juez da prisión preventiva a 26 personas por robo de billetes
5
Transportistas de Abapó bloquean vía al Chaco cruceño y Argentina

Más en Economía

04/03/2026
BancoSol se consolida como el banco más sólido del país según el Ranking CAMEL 2025
BancoSol ocupa el primer lugar en el Ranking CAMEL de Bancos de Bolivia 2025, consolidando una década continua de liderazgo en solidez y solvencia financiera...
Ver más
04/03/2026
El INE reporta que la inflación bajó en -0,62% en febrero de 2026
El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que la inflación bajó en -0,62% durante febrero de 2026.
Ver más
El presidente Rodrigo Paz Pereira dispuso un incremento del 18,12% en las rentas de los jubilados del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) para la gestión 2026.
Ver más
04/03/2026
Presidente Paz dispone incremento del 18,12% a la renta de jubilados del Senasir
El conflicto con las cisternas que permanecen varadas en las refinerías persiste.
Ver más
04/03/2026
Los cisterneros protestan en El Alto; YPFB desvincuala a 410 trabajadores
La medida beneficia, en todo el país, a más de 68.000 rentistas y derechohabientes del sistema antiguo de jubilación.
Ver más
03/03/2026
El Gobierno aumenta en 18,12% rentas de jubilados del Senasir
Reemplazarlos en su totalidad demoraría más de 18 meses. Hay 530 millones de piezas de Bs 10, 20 y 50 de esa serie, adquirirlas costó unos 11 millones de dólares al Estado.
Ver más
03/03/2026
BCB explica por qué no anuló todos los billetes de la serie B
En Portada
04/03/2026 País
TSE fija fechas para debates entre candidatos a gobernadores y alcaldes
El 11 de marzo debatirán los aspirantes a dirigir las gobernaciones, el 15 lo harán los postulantes a alcaldes de las ciudades capitales de departamento.
vista
04/03/2026 País
50-50: Barrientos dice que puede aplicarse en días, semanas o 10 años; Camacho exige su renuncia
El gobernador de Santa Cruz y candidato a la reelección, Luis Fernando Camacho, exigió la renuncia de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, y...
vista
04/03/2026 Economía
El INE reporta que la inflación bajó en -0,62% en febrero de 2026
El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que la inflación bajó en -0,62% durante febrero de 2026.
vista
04/03/2026 Economía
Presidente Paz dispone incremento del 18,12% a la renta de jubilados del Senasir
El presidente Rodrigo Paz Pereira dispuso un incremento del 18,12% en las rentas de los jubilados del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) para...
vista
04/03/2026 Seguridad
Sacaba: Madre falleció por ahorcamiento; sus cinco hijos, por envenenamiento
Tras la realización de la autopsia de ley practicada a la madre y sus cinco hijos encontrados sin vida en su vivienda en Inca Rancho en Sacaba este martes, la...
vista
04/03/2026 Mundo
¿Cuánto tiempo puede aguantar la guerra Irán?
En la contienda contra EEUU e Israel, Irán depende en gran medida de sí mismo y confía principalmente en sus propios sistemas de misiles y drones, y no está...
vista
Actualidad
El avión siniestrado el viernes en El Alto estuvo casi 50 años prestando ayuda humanitaria: la historia del Hércules...
Ver más
04/03/2026 País
Réquiem para un gigante pacifista
El 11 de marzo debatirán los aspirantes a dirigir las gobernaciones, el 15 lo harán los postulantes a alcaldes de las...
Ver más
04/03/2026 País
TSE fija fechas para debates entre candidatos a gobernadores y alcaldes
Reclaman por más horas de atención y mejores condiciones en los surtidores de combustibles de Abapó y advierten que la...
Ver más
04/03/2026 País
Transportistas de Abapó bloquean vía al Chaco cruceño y Argentina
Los gobernadores del Beni y del estado de Rondonia, Brasil, esperan en Rurrenabaque a sus colegas de 4 departamentos...
Ver más
04/03/2026 Economía
Beni impulsa Corredor Bioceánico Central Andino
Deportes
Aurora presentó a Michael Rangel y Sebastián Altamirano como refuerzos para esta temporada en la que quieren dar que...
Ver más
04/03/2026 Fútbol
Aurora se refuerza con un top colombiano, Rangel, y un talento nacional, Altamirano
Independiente fue más certero en los remates desde los doce pasos, al final ganó por 3-2 a Guabirá y celebró su pase a...
Ver más
04/03/2026 Fútbol
Independiente es más certero en penales y deja en el camino a Guabirá
Los atletas bolivianos que formaron parte del programa de Incentivo al Alto Rendimiento “Sueño bicentenario”, 100...
Ver más
04/03/2026 Multideportivo
Los becarios del “Sueño Bicentenario” esperan reunirse con las autoridades
Con el propósito de masificar el tenis de mesa en Cochabamba, la Asociación Departamental de este deporte iniciará...
Ver más
03/03/2026 Tenis
Se pretende masificar el tenis de mesa en Cochabamba
Doble Click
La compañia de teatro “Madrastra” retorna a los escenarios protagonizando la obra “Anne” en tres funciones, previstas...
Ver más
04/03/2026 Cultura
Compañía de teatro Madrastra refleja la historia de Anne
La tragedia de Romeo y Julieta es el tema elegido por la Orquesta Filarmónica de Cochabamba para inaugurar su temporada...
Ver más
03/03/2026 Música
El primer concierto de 2026 de la OFC es de amor
El cortometraje animado “Tinku”, de Román Nina Nina, participará en la séptima edición del Festival Internacional de...
Ver más
03/03/2026 Cultura
Tinku va a Rusia por su quinto galardón
La diversidad cultural caracteriza a la semana cultural número 10 de la presente temporada.
Ver más
02/03/2026 Cultura
Cartelera: Una agenda cultural para todos los gustos