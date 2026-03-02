Fallece la mamá del creador de contenido Jhon Parker

El creador de contenido boliviano Jhon Parker atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras confirmar públicamente el fallecimiento de su madre, María Trinidad Puñe Mamani.

La noticia fue compartida por el propio influencer a través de sus redes sociales, donde expresó su dolor y dedicó sentidas palabras en memoria de quien fue una figura constante en su vida personal y también en su contenido digital. Muchos de sus seguidores recordarán a su madre por su participación en los videos de cocina familiar, espacios donde no solo se preparaban platos tradicionales, sino que también se transmitían valores de unión y cariño.

En su mensaje, Parker destacó la fortaleza, alegría y dedicación de su mamá, describiéndola como una mujer trabajadora que siempre acompañó su crecimiento y proyectos. Sus palabras generaron una ola de mensajes de apoyo por parte de seguidores y colegas del ámbito digital.

Según la información compartida, María Trinidad falleció el sábado y fue sepultada el domingo en el Cementerio de San Roque, camino a Copacabana.

La comunidad en redes sociales se ha volcado a expresar sus condolencias, enviando muestras de cariño al creador de contenido y a su familia en este momento de duelo.