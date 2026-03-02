Construcción de la segunda línea eléctrica extra de alta tensión de Bolivia está en su etapa final

Economía
Redacción Central
Publicado el 02/03/2026 a las 10h36
ESCUCHA LA NOTICIA

La Empresa Nacional de Electricidad – ENDE Corporación, a través de su filial ENDE Transmisión S.A., se encuentra en la etapa final de ejecución de uno de los proyectos de transporte eléctrico más relevantes del país la “Línea de Transmisión 500 kV Carrasco – Las Brechas y Subestaciones Asociadas”, según una nota de prensa.

Esta infraestructura consolidará un corredor estratégico que fortalece la interconexión eléctrica del sistema central–oriental entre Cochabamba y Santa Cruz, y permitirá que Bolivia cuente con una segunda línea de transmisión de extra alta tensión.

Este proyecto, al ser parte del Sistema interconectado Nacional (SIN), refuerza y asegura de manera definitiva el suministro eléctrico en el oriente boliviano, respaldando la expansión de parques industriales, emprendimientos productivos y el crecimiento poblacional. Otro valor agregado del mencionado proyecto es, posibilitar la creación de corredores para las futuras interconexiones con países vecinos.

El proyecto contempló la construcción de aproximadamente 188 km de línea de transmisión, que se extiende desde la Subestación Carrasco, ubicada en la provincia Carrasco del departamento de Cochabamba, hasta la Subestación Las Brechas, situada en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz. La obra incluye el montaje de 427 torres metálicas, y tendido de conductor 750 MCM ACAR 18/19, además de las subestaciones asociadas.

A la fecha, el avance físico general del proyecto alcanza el 99,79%, quedando el 0,21% restante exclusiva y específicamente a trabajos finales vinculados a la puesta en servicio de la línea, ya que las subestaciones a la fecha están energizadas.

Esta infraestructura de gran capacidad de transporte se constituye en el segundo logro de interconexión eléctrica de extra alta tensión en el país, después de la Línea de Transmisión 500 kV Carrasco – Santiváñez.

Cabe destacar que la totalidad del actual proyecto ha sido diseñado y ejecutado cien por ciento con ingeniería propia de la empresa y mano de obra boliviana, lo que representa un hecho histórico, pues demuestra la capacidad técnica, operativa y profesional del sector eléctrico nacional.

Con la consolidación de este proyecto, Bolivia se afianza como uno de los países con un sistema eléctrico más seguro y moderno de Sudamérica, gracias a inversiones estratégicas en el sector que impulsan el desarrollo sostenible y el progreso para toda la población.

