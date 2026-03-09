YPFB niega que gasolina con aditivos dañe la pintura de los vehículos

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) negó de forma categórica que los aditivos incorporados en la gasolina que comercializa en el mercado interno ocasionen daños en la pintura de los vehículos motorizados al momento de cargar este combustible en las estaciones de servicio, según un reporte de prensa.

La aclaración fue realizada este lunes por Nelson Mendoza Torres, gerente de Comercialización de YPFB, tras reportes infundados en redes sociales que mencionaron que el contacto del combustible con aditivos y la pintura provoque un deterioro.

En un recorrido por diferentes estaciones de servicio de la ciudad de Santa Cruz, se pudo constatar esta situación. “Es falso, como prueba eché gasolina a la pintura y no produce ninguna decoloración. Creemos que es parte de una guerra sucia, para afectar a la imagen de la empresa de todos los bolivianos”, mencionó.

Los aditivos se agregan a la gasolina para mejorar sus propiedades y rendimiento. Los antioxidantes evitan que la gasolina se degrade con el tiempo, pues mantienen su calidad durante el transporte y almacenamiento. Los detergentes limpian el motor y los componentes del sistema de combustible, contribuyen a optimizar el sistema de combustible de los vehículos, y ayudan a mantener los motores en mejores condiciones de funcionamiento.