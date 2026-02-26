Nacional Potosí estuvo cerca de la hazaña, no le alcanzó y terminó eliminado de la Libertadores

Jhonny Mollinedo
Publicado el 25/02/2026 a las 23h51
Nacional Potosí expuso bastante garra anoche ante Botafogo, en Río de Janeiro, pero su esfuerzo no alcanzó para continuar en la Copa Libertadores.

Perdió anoche por 0-2 ante Botafogo que en determinado momento del partido, sobre todo en el segundo tiempo, varios de sus jugadores se pusieron nerviosos porque a pesar de su dominio en el campo de juego no podían generar peligro. Nacional Potosí cambió su sistema de juego en la etapa final, porque se dio cuenta de que podía llegar con peligro a la portería rival, hasta “arrincono” al equipo brasileño en su cancha pero no pudo anotar y es el segundo equipo boliviano eliminado en la Copa Libertadores. 

 El primer gol llegó temprano, a los 4 minutos, por intermedio de Alex Telles, quien aprovechó una licencia defensiva para marcar.

Con el gol de vestuario, parecía que se venía lo peor para el equipo nacional que en la Villa Imperial sólo había ganado por 1-0. Entonces se produjeron sucesivas jugadas de ataque de Botafogo, quienes alentados por su hinchada, tuvieron al menos siete ocasiones claras para anotar el gol, dos de ellos pegaron el palo, y cuatro fueron atajadas por el golero Pedro Galindo que tuvo una buena actuación.

Alex Barbosa y Danilo fueron los jugadores que junto a Telles intentaron marcar el segundo de manera infructuosa.

Parecía que el partido terminaba con la mínima diferencia a favor de Botafogo, pero sobre el final de la primera etapa Danilo, anotó el segundo gol ante la desazón de los zagueros potosinos.

Si el primer tiempo fue totalmente favorable a Botafogo, en el segundo tiempo, el plantel boliviano se animó un poco más, subió las líneas e intentó marcar algún gol.  Mientras, el equipo que dirige el argentino Martín Anselmi se puso nervioso y como no venían más goles, buscaron de manera desordenada generar alguna jugada de peligro mientras su hinchada comenzaba a silbar.

Los jugadores de Leonardo Eguez se dieron cuenta de que podían llegar con peligro a la portería defendida por Leo Linck y generaron por lo menos tres claras ocasiones de gol, una de ellas del argentino Damían Villalba, cuyo remate pegó en el poste, a los 63 minutos. Luego fue el turno de Edisson Restrepo que tampoco pudo anotar. Los jugadores brasileños parecían no entender lo que sucedía porque Nacional Potosí llegaba con peligro a la portería brasileña. Botafogo ya no intentó buscar el arco nacional y sólo esperó el final del partido, hasta “perdió tiempo”.

No hubo tiempo para más, Nacional Potosí no fue capaz de anotar un gol más y sus jugadores salieron con lágrimas en los ojos, mientras los brasileños celebraban en el campo de juego.

