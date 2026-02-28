Sube a 20 la cifra de muertos en el accidente aéreo en El Alto

El accidente de un avión de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) dejó al menos 20 fallecidos, según un reporte de la Policía cerca de las 22:30 de este viernes. A eso se suma un reporte del Ministerio de Salud que informó de unos 28 heridos, según Unitel.

“Son alrededor de 20 o algo más (fallecidos). Estamos en un hecho lamentable”, manifestó René Tambo, jefe de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

La autoridad policial señaló que entre las víctimas también había menores de edad y lamentó que las personas que acudieron hasta la zona del accidente no dejaron trabajar a los uniformados en las tareas de rescate.

Sobre los heridos, la ministra de Salud, Tatiana Flores, informó que había personas que fueron evacuadas a los hospitales Corazón de Jesús, Norte y Sur de la ciudad de El Alto.

“En total tenemos 28 pacientes heridos”, reportó la ministra.

Cabe destacar que hasta las 22:30 la Policía, Bomberos y unidades militares continuaban realizando trabajos de rastrillaje en la zona del accidente.

Bomberos alertó que hallaron cuerpos mutilados en medio del siniestro y que, por la poca visibilidad del lugar, tuvieron que usar lámparas en medio de la oscuridad del sector.