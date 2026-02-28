Sube a 20 la cifra de muertos en el accidente aéreo en El Alto

País
AGENCIAS
Publicado el 28/02/2026 a las 0h10
ESCUCHA LA NOTICIA

El accidente de un avión de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) dejó al menos 20 fallecidos, según un reporte de la Policía cerca de las 22:30 de este viernes. A eso se suma un reporte del Ministerio de Salud que informó de unos 28 heridos, según Unitel.

“Son alrededor de 20 o algo más (fallecidos). Estamos en un hecho lamentable”, manifestó René Tambo, jefe de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

La autoridad policial señaló que entre las víctimas también había menores de edad y lamentó que las personas que acudieron hasta la zona del accidente no dejaron trabajar a los uniformados en las tareas de rescate.

Sobre los heridos, la ministra de Salud, Tatiana Flores, informó que había personas que fueron evacuadas a los hospitales Corazón de Jesús, Norte y Sur de la ciudad de El Alto.

“En total tenemos 28 pacientes heridos”, reportó la ministra.

Cabe destacar que hasta las 22:30 la Policía, Bomberos y unidades militares continuaban realizando trabajos de rastrillaje en la zona del accidente.

Bomberos alertó que hallaron cuerpos mutilados en medio del siniestro y que, por la poca visibilidad del lugar, tuvieron que usar lámparas en medio de la oscuridad del sector.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Sube a 20 la cifra de muertos en el accidente aéreo en El Alto

Lo más compartido

1
La narconómina de “El Mencho”; todo contabilizado consectuarHariame
2
Lara pide disculpas en plena sesión por calificar de delincuentes a legisladores
3
Incineran los billetes que se encontraban en el avión accidentado en El Alto
4
Una persona muerta y otra herida es el saldo de un fallido robo en Pacata
5
El ministro de Hidrocarburos no asistirá a la interpelación anunciada por Lara

Más en País

27/02/2026
Denuncian ataque a ambulancias que fueron enviadas a dar auxilio en accidente aéreo
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz denunció este viernes que las ambulancias enviadas a prestar auxilio tras el accidente aéreo ocurrido en El Alto...
Ver más
27/02/2026
La Tcnl. Medina se gana el cariño en redes tras saludar a la cámara cuando era cuestionada por Lara
El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, denunció que fue restringido por la jefa de seguridad del edificio central, la teniente coronel Lizeth Medina,...
Ver más
Este viernes, se instaló la Sexta Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), convocada por el presidente nato de la ALP, Edmand Lara.
Ver más
27/02/2026
Sesión acalorada; Lara cruza palabras con sus detractores y Medinaceli no asiste a interpelación
El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, no asistirá a la interpelación anunciada por el vicepresidente Edmand Lara, así lo aseguró el viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson...
Ver más
27/02/2026
El ministro de Hidrocarburos no asistirá a la interpelación anunciada por Lara
El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, se disculpó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con los parlamentarios, luego de sus declaraciones las declaraciones que emitió en diciembre...
Ver más
27/02/2026
Lara pide disculpas en plena sesión por calificar de delincuentes a legisladores
El director de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Erwin Tapia, informó que el alcalde Jhonny Fernández continuará en el ejercicio de sus funciones desde el...
Ver más
27/02/2026
Pese a detención preventiva, Fernández seguirá ejerciendo funciones como alcalde de Santa Cruz
En Portada
27/02/2026 Seguridad
"Necesitamos buscar heridos": Bomberos pide a pobladores de El Alto retirarse de la zona del accidente del avión militar
Tras reportarse que el avión militar que sufrió un accidente con víctimas fatales en El Alto, Bomberos una gran cantidad de personas llegó hasta la zona del...
vista
28/02/2026 País
Sube a 20 la cifra de muertos en el accidente aéreo en El Alto
El accidente de un avión de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) dejó al menos 20 fallecidos, según un reporte de la Policía cerca de las 22:30 de este viernes. A...
vista
27/02/2026 Seguridad
Naabol anuncia cierre de pista en El Alto tras accidente de aeronave de la FAB
Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) informó, a través de un comunicado, que, debido al accidente de la aeronave FAB-81 C130 de la Fuerza Aérea...
vista
27/02/2026 Seguridad
Gasifican a personas que pretendían recoger billetes tras accidente de avión de la FAB
Tras el accidente aéreo en la ciudad de El Alto, la Policía tuvo que dispersar con gas lacrimógeno a las personas que se aglomeraron para recoger los billetes...
vista
27/02/2026 Seguridad
Tras accidente aéreo, BCB aclara que billetes no tienen valor legal
El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, afirmó, la noche de este viernes, que los billetes encontrados tras el accidente de una...
vista
27/02/2026 País
Denuncian ataque a ambulancias que fueron enviadas a dar auxilio en accidente aéreo
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz denunció este viernes que las ambulancias enviadas a prestar auxilio tras el accidente aéreo ocurrido en El Alto...
vista
Actualidad
El accidente de un avión de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) dejó al menos 20 fallecidos, según un reporte de la Policía...
Ver más
28/02/2026 País
Sube a 20 la cifra de muertos en el accidente aéreo en El Alto
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz denunció este viernes que las ambulancias enviadas a prestar auxilio tras el...
Ver más
27/02/2026 País
Denuncian ataque a ambulancias que fueron enviadas a dar auxilio en accidente aéreo
Ante la reacción de pobladores de El Alto que en importante cantidad se acercaron hasta el avión que trasladaba...
Ver más
27/02/2026 Seguridad
Incineran los billetes que se encontraban en el avión accidentado en El Alto
El Banco de Sangre hace un llamado urgente a la población para donar sangre destinada a las personas heridas tras el...
Ver más
27/02/2026 Seguridad
Banco de Sangre solicita donaciones urgentes tras accidente aéreo en El Alto
Deportes
Aurora tropezó anoche ante Always Ready en el estadio Félix Capriles, perdió por 1-2, y dejó la llave casi cerrada en...
Ver más
27/02/2026 Fútbol
Aurora tropieza en casa ante Always Ready que demuestra su contundencia en la cancha
Real Madrid venció 2-1 a Benfica en el Estadio Santiago Bernabéu con un tanto de Vinícius Júnior, por la vuelta de los...
Ver más
26/02/2026 Fútbol
Real Madrid marca diferencia con Vinicius y Juventus queda fuera
Aurora recibirá esta noche a Always Ready, a partir de las 20:00 en el estadio Félix Capriles, en un partido en el que...
Ver más
26/02/2026 Fútbol
Aurora tendrá hoy un duro reto ante Always Ready, en el estadio Félix Capriles, en Cochabamba
Nacional Potosí expuso bastante garra anoche ante Botafogo, en Río de Janeiro, pero su esfuerzo no alcanzó para...
Ver más
25/02/2026 Fútbol
Nacional Potosí estuvo cerca de la hazaña, no le alcanzó y terminó eliminado de la Libertadores
Doble Click
“Los domingos”, de Alauda Ruiz de Azúa, con 13 nominaciones; “Sirât”, de Oliver Laxe, con 11 nominaciones, y “...
Ver más
27/02/2026 Cine
Los domingos y Sirat son favoritos para triunfar en los premios Goya 2026
El filme boliviano “La Virginia de los bolivianos”, del cineasta Juan Cristóbal Ríos, integra la lista de 20 candidatos...
Ver más
26/02/2026 Cultura
La Virginia de los bolivianos es prenominado para los Premios Platino
"Somos amigos tú y yo, caray", así despidieron a David Santalla, el consagrado actor boliviano que este martes fue...
Ver más
24/02/2026 Cultura
"No te olvidaremos": Multitudinario y emotivo adiós a David Santalla
El destacado actor y humorista David Santalla será sepultado hoy a las 11:45 en el Cementerio General de La Paz, en el...
Ver más
24/02/2026 Cultura
Cientos de personas rinden homenaje a David Santalla que será sepultado hoy