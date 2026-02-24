La Selección jugará ante Trinidad y Tobago antes del repechaje

Fútbol
Jhony Mollinedo
Publicado el 24/02/2026 a las 9h15
ESCUCHA LA NOTICIA

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, anunció ayer que la Selección Nacional jugará un partido amistoso de despedida antes del repechaje, el 15 de marzo y en el estadio Tahuichi Aguilera, ante Trinidad y Tobago.

Las gestiones están encaminadas, según el titular de la FBF; luego, por la noche, se confirmó en redes sociales de la FBF que el último rival antes de disputar el repechaje será Trinidad y Tobago, con el que tenía que jugar en enero de este año. 

“Será una buena oportunidad para que la afición de su respaldo a la Selección Nacional a fin de que nos den una gran alegría el 26 de marzo, primero ante Surinam, y luego ante Irak, a fin de que se vuelva con la clasificación al ansiado mundial luego de bastante tiempo”, afirmó el titular de la FBF quien expresó su emoción porque se acerca la fecha de los partidos decisivos.

Costa también informó que se va a enviar una misiva a FIFA para que se incrementen las medidas de seguridad en México, a fin de que no se tengan problemas cuando se dispute el repechaje en Monterrey. “La situación en México es crítica, estamos pendientes de cualquier decisión que se tome, en base a las circunstancias y coyuntura vamos a ver la decisión de la FIFA”, remarcó el titular federativo.

Además, se coordina con el cuerpo técnico de la Selección y en base a un informe brindado por Óscar Villegas, se tomarán las medidas de seguridad y ultimarán los detalles para la visita a Monterrey.

“Vamos a tener una reunión decisiva para tomar decisiones. La Selección estará diez días previos al compromiso y esperemos que eso tenga las consecuencias que todos quieren como es clasificar al Mundial 2026”, remarcó Costa, quien espera que todos los jugadores que sean convocados para el trabajo, puedan estar en Santa Cruz, primero, y luego en Monterrey, para el trabajo final antes de enfrentar a Surinam.

Ayer, se le volvió a consultar en torno a una probable convocatoria de Marcelo Martins, se mostró esquivo al señalar que “no depende de mí”.

Más datos

Por otro lado, el dirigente de la FBF señaló que, para la jornada de hoy, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, va a dar de conocer una importante noticia a toda la afición deportiva nacional, “sólo puedo adelantar que va a ser favorable al fútbol boliviano”, indicó.

Polémica

 Finalmente, los periodistas consultaron en relación a unas declaraciones que luego negó el expresidente de The Strongest, Héctor Montes, que había manifestado en torno a algunos manejos económicos en el fútbol nacional.

 “Todos hemos conocido que se ha retractado de sus primeras declaraciones, sólo aclarar que la FBF actúa como canal de transferencia a los clubes y ellos toman las decisiones. Hace dos años no existe posibilidad de cobrar en divisa extranjera, las declaraciones descontextualizadas están fuera de lugar, el ladrón piensa que todos son de su misma condición”, señaló de forma enfática.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
¿Tu celular realmente aguanta tu ritmo? La durabilidad se vuelve clave al elegir un smartphone
2
México está en vilo tras el operativo militar para atrapar a ‘El Mencho’
3
Multarán con Bs 1.650 a jurados que no muestren excusas por inasistencia
4
Ven “golpe” institucional en decreto que limita rol de la Vicepresidencia
5
Investigan red narco que usa Viru Viru para tráfico de hachis

Lo más compartido

1
La ayuda a Cuba no basta contra la doble asfixia
2
Cómo prevenir el cáncer: un nuevo estudio mapea los riesgos
3
Rodríguez Veltzé recuerda al presidente del TSJ que debe velar por su imparcialidad
4
La Selección jugará ante Trinidad y Tobago antes del repechaje
5
Tras redefinición de funciones por decreto, Lara advierte que se relega a la Vicepresidencia

Más en Fútbol

23/02/2026
Mauricio Méndez: Repasa la historia del portal “Wilstermann, cuestión de orgullo” dedicado al Rojo
“Wilstermann, cuestión de orgullo”, el portal dedicado a la historia del Aviador cumplió ocho años. Mauricio Méndez, expresidente de la extinta Liga y...
Ver más
23/02/2026
Aurora apunta mejor y se clasifica a la semifinal de la Copa de Verano
Aurora fue más certero en la definición de los penales donde tuvo a Rubén Cordano como su gran figura y se impuso por 4-3 a San Antonio, resultado que le...
Ver más
Sin margen al error, hoy a partir de las 17:30 se enfrentarán en el estadio Félix Capriles, Aurora y San Antonio por el pase a la semifinal de la Copa de Verano.
Ver más
22/02/2026
Aurora y San Antonio, definen el pase a semifinales en el Félix Capriles
Blooming no se apiadó de Independiente, al que goleó de ida y vuelta, para avanzar a la semifinal con paso de parada, porque hasta el momento ha mostrado un fútbol avasallante en la Copa de Verano.
Ver más
22/02/2026
Blooming, de cinco en cinco, avanza con goleada y póker de Garcés
San Antonio y Aurora no pudieron celebrar en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa de Verano que terminó empatado 1-1, por lo que el domingo, en el estadio Félix Capriles se definirá...
Ver más
20/02/2026
San Antonio y Aurora no se hicieron daño en el estadio Félix Capriles
En Portada
24/02/2026 País
Ven “golpe” institucional en decreto que limita rol de la Vicepresidencia
Luego de las medidas asumidas por el presidente Rodrigo Paz, de disminuir las atribuciones de la vicepresidencia, diputados de varias tiendas políticas y...
vista
24/02/2026 Cochabamba
Ministro Oviedo advierte sobre ingreso de marihuana ICE a Bolivia
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, advirtió este lunes sobre la presencia en Bolivia de un nuevo tipo de droga, denominada “marihuana ICE”, una...
vista
24/02/2026 País
Multarán con Bs 1.650 a jurados que no muestren excusas por inasistencia
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que las personas que no presenten excusa para no ser jurado electoral serán sancionadas con una multa equivalente...
vista
24/02/2026 Seguridad
Investigan red narco que usa Viru Viru para tráfico de hachis
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) trabaja de manera conjunta con la Administración de Control de Drogas (DEA) para desarticular una...
vista
24/02/2026 Cochabamba
Cochabamba activa plan de prevención ante aumento de casos de chikunguña
Ante el incremento de casos de chikunguña a nivel nacional, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba en coordinación con Sedes, las Fuerzas Armadas,...
vista
23/02/2026 País
Jurados electorales recibirán Bs 60 y tendrán un día de asueto en sus empleos
El TSE recuerda que el pago será entregado por los notarios electorales y que el descanso laboral será otorgado con la presentación del memorando de...
vista
Actualidad
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, advirtió este lunes sobre la presencia en Bolivia de un nuevo tipo de...
Ver más
24/02/2026 Cochabamba
Ministro Oviedo advierte sobre ingreso de marihuana ICE a Bolivia
Rossana Marín pasa uno de los momentos más complejos de su vida. La cantante que representó a Bolivia en el festival...
Ver más
24/02/2026 Seguridad
Rossana, representante de Bolivi en Viña del Mar, recibió un disparo en la cabeza, el sospechoso es su esposo
Ante las medidas de presión que asumieron los transportistas en La Paz por la gasolina desestabilizada, el Ministerio...
Ver más
24/02/2026 Economía
Gobierno: el resarcimiento por la gasolina desestabilizada se activará a partir del viernes
Ante el incremento de casos de chikunguña a nivel nacional, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba en...
Ver más
24/02/2026 Cochabamba
Cochabamba activa plan de prevención ante aumento de casos de chikunguña
Deportes
El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, anunció ayer que la Selección Nacional jugará...
Ver más
24/02/2026 Fútbol
La Selección jugará ante Trinidad y Tobago antes del repechaje
Después de que la Federación Boliviana de Básquetbol (FBB), a través de la Comisión Técnica oficializó la “suspensión...
Ver más
24/02/2026 Multideportivo
Surge un nuevo conflicto en el basquetbol por la suspensión de la LiboFem y apelaciones
“Wilstermann, cuestión de orgullo”, el portal dedicado a la historia del Aviador cumplió ocho años. Mauricio Méndez,...
Ver más
23/02/2026 Fútbol
Mauricio Méndez: Repasa la historia del portal “Wilstermann, cuestión de orgullo” dedicado al Rojo
Aurora fue más certero en la definición de los penales donde tuvo a Rubén Cordano como su gran figura y se impuso por 4...
Ver más
23/02/2026 Fútbol
Aurora apunta mejor y se clasifica a la semifinal de la Copa de Verano
Tendencias
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Feliz Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos, en el Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
En el Día Internacional del Gato, lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos
Doble Click
El destacado actor y humorista David Santalla será sepultado hoy a las 11:45 en el Cementerio General de La Paz, en el...
Ver más
24/02/2026 Cultura
Cientos de personas rinden homenaje a David Santalla que será sepultado hoy
Los restos del artista David Santalla son velados desde la noche del domingo en el Teatro Municipal de La Paz. Santalla...
Ver más
23/02/2026 Cultura
Santalla recibirá homenajes esta noche y mañana será enterrado en el Cementerio General
Comenzó a hacer reír a desconocidos cuando tenía una decena de años y aunque ese talento de humorista es lo más...
Ver más
23/02/2026 Cultura
David Santalla. Tres generaciones disfrutaron de su humor y talento
Se cumplen ahora 16 años de la primera edición en español, y también en inglés, de uno de los libros de divulgación...
Ver más
23/02/2026 Cultura
Sapiens.De animales a dioses