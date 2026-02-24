La Selección jugará ante Trinidad y Tobago antes del repechaje

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, anunció ayer que la Selección Nacional jugará un partido amistoso de despedida antes del repechaje, el 15 de marzo y en el estadio Tahuichi Aguilera, ante Trinidad y Tobago.

Las gestiones están encaminadas, según el titular de la FBF; luego, por la noche, se confirmó en redes sociales de la FBF que el último rival antes de disputar el repechaje será Trinidad y Tobago, con el que tenía que jugar en enero de este año.

“Será una buena oportunidad para que la afición de su respaldo a la Selección Nacional a fin de que nos den una gran alegría el 26 de marzo, primero ante Surinam, y luego ante Irak, a fin de que se vuelva con la clasificación al ansiado mundial luego de bastante tiempo”, afirmó el titular de la FBF quien expresó su emoción porque se acerca la fecha de los partidos decisivos.

Costa también informó que se va a enviar una misiva a FIFA para que se incrementen las medidas de seguridad en México, a fin de que no se tengan problemas cuando se dispute el repechaje en Monterrey. “La situación en México es crítica, estamos pendientes de cualquier decisión que se tome, en base a las circunstancias y coyuntura vamos a ver la decisión de la FIFA”, remarcó el titular federativo.

Además, se coordina con el cuerpo técnico de la Selección y en base a un informe brindado por Óscar Villegas, se tomarán las medidas de seguridad y ultimarán los detalles para la visita a Monterrey.

“Vamos a tener una reunión decisiva para tomar decisiones. La Selección estará diez días previos al compromiso y esperemos que eso tenga las consecuencias que todos quieren como es clasificar al Mundial 2026”, remarcó Costa, quien espera que todos los jugadores que sean convocados para el trabajo, puedan estar en Santa Cruz, primero, y luego en Monterrey, para el trabajo final antes de enfrentar a Surinam.

Ayer, se le volvió a consultar en torno a una probable convocatoria de Marcelo Martins, se mostró esquivo al señalar que “no depende de mí”.

Más datos

Por otro lado, el dirigente de la FBF señaló que, para la jornada de hoy, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, va a dar de conocer una importante noticia a toda la afición deportiva nacional, “sólo puedo adelantar que va a ser favorable al fútbol boliviano”, indicó.

Polémica

Finalmente, los periodistas consultaron en relación a unas declaraciones que luego negó el expresidente de The Strongest, Héctor Montes, que había manifestado en torno a algunos manejos económicos en el fútbol nacional.

“Todos hemos conocido que se ha retractado de sus primeras declaraciones, sólo aclarar que la FBF actúa como canal de transferencia a los clubes y ellos toman las decisiones. Hace dos años no existe posibilidad de cobrar en divisa extranjera, las declaraciones descontextualizadas están fuera de lugar, el ladrón piensa que todos son de su misma condición”, señaló de forma enfática.