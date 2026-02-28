EE.UU. está actuando por fuera del derecho internacional tradicional, advierte el presidente de Finlandia

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, afirma que Estados Unidos está actuando en gran medida al margen del derecho internacional tradicional tras sus ataques contra Irán, según informó la emisora pública finlandesa Yleisradio Oy (Yle).

“Normalmente, se ha buscado justificación para este tipo de ataques en la ONU o, al menos, en los aliados. Ahora, no se ha preguntado mucho al respecto”, declaró Stubb, según Yle.

Stubb, quien ha pasado horas jugando al golf con el presidente estadounidense Donald Trump, afirmó que no espera que su homólogo estadounidense utilice intermediarios para negociar el fin del conflicto, informó el medio.

“Estoy bastante seguro de que el presidente Trump no tendrá intermediarios involucrados en esto”, declaró, según Yle.

“Esperamos que la situación se calme, pero ahora mismo parece estar escalando”, declaró Stubb, según Yle.