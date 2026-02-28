BCB invalida los billetes de 10, 20 y 50 de la Serie B; quienes los consiguieron legales podrán canjearlos

Tras el accidente aéreo que llevaba una carga de billetes, el Banco Central de Bolivia (BCB) anunció que ha decidido dejar sin validez legal los billetes de los cortes de Bs10, Bs20 y Bs50 de la Serie B.

Aclaró que quienes cuenten con estos billetes de manera legal podrán cambiarlos, mientras que aquellos que los obtuvieron del avión podrán ser sancionados si intentan ponerlos en circulación, dado que su numeración está identificada.

“Todos los billetes de esos cortes, por lo tanto, quedan inhabilitados para su uso y circulación”, indicó el BCB mediante un comunicado.

Precisó que quienes cuenten con los billetes de Bs10, Bs20 y Bs50 de la Serie B, y que hayan sido obtenidos legalmente, podrán canjearlos en el sistema financiero por otros de igual valor de acuerdo a un calendario que el BCB anunciará en breve.

El BCB aseguró que tiene la identificación y numeración de todos los billetes de Bs10, Bs20 y Bs50 de la Serie B, que circulan de forma legal. “Bajo ninguna circunstancia las personas que tienen esos billetes perderán su valor”, sostuvo.

En cambio, las personas que tengan los billetes del avión siniestrado en El Alto serán pasobles a sanciones legales de intentar hacerlos circular, porque están debidamente numerados e identificados.

“Por estos antecedentes, el BCB recomienda a la población abstenerse de usar los billetes de los cortes de Bs10, Bs20 y Bs50 de la Serie B, correspondientes a la Nueva Familia de Billetes de Boliviano”, recalcó el ente emisor.

Anunció una campaña informativa para orientar a la población sobre las formas de identificar a los billetes de estos cortes para que no existan dudas al respecto.