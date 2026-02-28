Cifra de muertos por ataque aéreo Israel-EEUU contra escuela de niñas en sur de Irán asciende a 60
Mundo
Publicado el 28/02/2026 a las 10h27
La cifra de muertos por los ataques aéreos israelíes-estadounidenses contra una escuela de niñas en el sur de Irán ascendió a 60, con 80 heridos, informó Hossein Kermanpour, jefe de relaciones públicas del Ministerio de Salud iraní, en una publicación en la red social X.
Decenas de personas siguen atrapadas bajo los escombros, informaron medios de comunicación locales.
