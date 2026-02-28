Cifra de muertos por ataque aéreo Israel-EEUU contra escuela de niñas en sur de Irán asciende a 60

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en la madrugada de hoy sábado que las fuerzas estadounidenses están llevando a cabo un ataque "masivo y continuo" contra Irán para destruir sus... Ver más Ejército de EE. UU. lleva a cabo una "operación masiva y continua" en Irán, afirma Trump

La Unión Europea ha decidido proceder a la entrada en vigor del acuerdo comercial con Mercosur. La decisión, que recibió la aprobación de los principales grupos políticos del Parlamento Europeo en... Ver más La UE pondrá en marcha la aplicación provisoria del acuerdo con el Mercosur

Millones de pesos y de dólares registraba al mes el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en una narconómina improvisada en la que plasmaba su estructura criminal en diversos municipios de Jalisco. Ver más La narconómina de "El Mencho"; todo contabilizado