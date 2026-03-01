Accidente de avión: Velan los restos del suboficial Jaime Luis Morales en Cochabamba
Publicado el 01/03/2026 a las 16h22
El Gobierno ha confirmado 22 fallecidos tras el accidente de avión en la ciudad de El Alto, ocurrido el 27 de febrero. Entre las víctimas hay choferes, madres, jóvenes, un militar y otros.
En Cochabamba, velan al suboficial Jaime Luis Morales, quien era integrante de la tripulación del avión hércules. Su cuerpo llegó al departamento ayer, sábado.
El suboficial es velado este domingo y será enterrado mañana, lunes. Era el principal sustento de su familia y dejó dos niños huérfanos.
