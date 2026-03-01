China pide cese inmediato de acciones militares de EEUU e Israel contra Irán

China está sumamente preocupada por los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, dijo hoy sábado un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, señalando que China pide el cese inmediato de tales acciones militares.

El portavoz hizo estas declaraciones cuando se le pidió comentar los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán del sábado, hora de Beijing.

China está profundamente preocupada por los ataques militares contra Irán lanzados por Estados Unidos e Israel, aseveró el portavoz, y añadió que la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán deben ser respetadas.

China exige el cese inmediato de las acciones militares, la no escalada de la tensa situación, la reanudación del diálogo y la negociación, y los esfuerzos para mantener la paz y la estabilidad en Medio Oriente, enfatizó el portavoz.